Après un exercice 2019 décalé exceptionnel, Tech Data clôt le premier trimestre du nouvel exercice avec des résultats mitigés. Tiré par les mauvaises performances de l’Europe, le chiffre d’affaires recule de 2% en glissement annuel pour atteindre 8,4 milliards d’euros. Trois fournisseurs pèsent 34% des revenus : Apple (13%), Cisco (10%) et HP (10%).

Plus gros contributeur au chiffre d’affaires (51%), la zone EMEA a vu ses ventes chuter de 8% à 4,3 milliards de dollars. En cause notamment : le Brexit, le ralentissement économique, la pénurie de semi-conducteurs, une forte concurrence et des taux de change défavorables. On notera d’ailleurs qu’à taux de change constants, le chiffre d’affaires progresse de 1%. La région Amériques voit ses recettes augmenter de 5% sur un an et atteindre 3,8 milliards de dollars. La région Asie-Pacifique quant à elle voit ses revenus grimper de 15% à 310 millions de dollars.

Malgré le déclin du chiffre d’affaires, les bénéfices sont en hausse. Le bénéfice opérationnel GAAP progresse de 1% à 97,6 millions de dollars. En termes non-GAAP, il augmente également de 1% à 124,8 millions de dollars. Le bénéfice net GAAP bondit de 63% à 55,4 millions de dollars ou 1,49 dollar par action. En termes non-GAAP, il progresse de 7% pour atteindre 75,9 millions de dollars ou 2,03 dollars par action.

Pour le deuxième trimestre, le grossiste prévoit un chiffre d’affaires compris entre 8,6 milliards de dollars et 8,9 milliards de dollars. Il table sur un bénéfice net par action GAAP de 1,53 dollar à 1,83 dollar, ainsi que sur un bénéfice net par action non-GAAP de 2,15 dollars à 2,45 dollars.

« Nos équipes mondiales ont bien fonctionné au cours du trimestre, malgré les incertitudes du marché », affirme dans un communiqué le CEO de l’entreprise, Rich Hume. « À l’avenir, bien que la croissance du marché des technologies de l’information ait quelque peu ralenti par rapport à celle de l’année dernière, la demande reste solide et nous restons positifs sur les perspectives globales de dépenses en technologies de l’information. »