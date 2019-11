Le pipeline des ventes de l’offre de consommation informatique as-a-service Greenlake lancée en 2018 a dépassé la barre des 850 millions de dollars, a déclaré le responsable du channel mondial de HPE, Paul Hunter, lors de la présentation des résultats du constructeur aux analystes, rapporte CRN. Paul Hunter a précisé que la forte augmentation des ventes de GreenLake en général était liée aux ventes réalisées par les partenaires, en hausse de 326% au quatrième trimestre clos le 31 octobre. Pour l’ensemble de l’exercice, la participation des revendeurs au chiffre d’affaires de GreenLake a augmenté de 231% et représentait 27% des revenus générés par le produit, contre 5% un an auparavant. De son côté, le CEO, Antonio Neri, a remercié ses partenaires pour cet excellent résultat. « Nous avons connu une année record en termes de ventes as-a-service service et d’ajout de vos services à valeur ajoutée », a-t-il déclaré.nLe channel, qui représente 70% du total des ventes annuelles de HPE, a également généré une croissance à deux chiffres des ventes de Nimble, de Synergy et des solutions hyperconvergées.

Au cours du quatrième trimestre, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 7,215 milliards de dollars, en baisse de 9% sur un an. Le bénéfice GAAP a atteint 480 millions de dollars, soit 0,36 dollar dilué par action, contre une perte de 772 millions de dollars, soit -0,53 dollar dilué par action, au quatrième trimestre 2018. En termes non-GAAP, le bénéfice était de 644 millions de dollars, soit 0,49 dollar dilué par action.

Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus ont été de 29,135 millions de dollars, en baisse de 6%. En raison notamment d’un paiement de 668 millions de dollars à DXC, le bénéfice GAAP s’est établi à 1,049 milliard de dollars, soit 0,77 dollar dilué par action, contre 1,908 milliard de dollars, soit 1,23 dollar dilué par action au cours de l’exercice précédent. En termes non-GAAP, le bénéfice était de 2,416 milliards de dollars, soit 1,77 dollar dilué par action.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2020, HPE table sur un bénéfice net GAAP dilué par action compris entre 0,20 et 0,24 dollar. En termes non-GAAP, le BPA net dilué se situerait dans une fourchette de 0,42 à 0,46 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice, le bénéfice net GAAP dilué par action est attendu entre 1,01 et 1,17 dollar par action. En termes non-GAAP, le BPA net se situerait dans une fourchette de 1,78 à 1,94 dollar.