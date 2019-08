Tech Data lance un nouveau catalogue de solutions d’analytique et d’IoT. Celui-ci inclut plus de 30 solutions validées et commercialisables immédiatement pour des applications spécifiques dans les domaines de la santé, de l’industrie, du retail, des transports et de la logistique, ainsi que pour les villes intelligentes. Ce catalogue facilite l’accès aux solutions de Tech Data et accélère leur mise sur le marché. Il résulte d’un processus de validation et de consolidation de solutions reposant sur une méthodologie développée en interne qui place ces dernières dans un contexte de résolution d’un problème métier spécifique. Ces solutions doivent ensuite se conformer à une architecture de référence, s’intégrer à un scénario axé sur le client et être répétables.

Dans le cadre du lancement de ce catalogue de solutions, Tech Data annonce également un programme de facilitation pour environ deux cents partenaires en Amérique du Nord et en Europe visant à approfondir leur spécialisation en matière d’analytique et d’IoT.

Sponsorisé par Intel et Microsoft, ce programme repose sur un programme développé en interne. Les partenaires sélectionnés sont invités à évaluer leur état de préparation et à participer à un atelier d’élaboration de stratégie suivi d’une période de développement de 90 jours. Les ateliers de stratégie commerciale de ce programme sont gérés par Lemon Operations, spécialisé dans la transformation des entreprises du secteur informatique pour leur permettre de générer de nouvelles sources de revenus via les technologies émergentes.

« L’un des principaux défis d’exécution des solutions d’analytique et d’IoT réside dans le fait qu’elles sont à la fois ultraspécialisées pour résoudre un problème propre aux clients et complexes de nature. L’évolutivité est un facteur clé pour générer des revenus à partir de ces solutions », explique dans un communiqué Patrick Zammit, président, Europe, et global analytics and IoT solutions de Tech Data. « Grâce à notre catalogue de solutions et à notre série d’ateliers de développement stratégique, nous facilitons la mise en œuvre de réalisations répétables permettant à nos partenaires d’accéder rapidement au marché de l’analytique et de l’IoT […]. »

Ce nouveau catalogue et les ateliers associés apportent aux partenaires les connaissances, les outils et les ressources nécessaires pour aider les clients à identifier et déployer des solutions IoT et d’analytique et leur permettre de réduire la pression de développement d’une nouvelle activité.

Parmi les solutions présentes au catalogue, Tech Data cite :

Santé – Application de télémédecine assurant un suivi en temps réel des patients pour améliorer les soins et réduire les taux de réadmission

Industrie – Résolution de pannes imprévues d’équipements de fabrication, réduction des coûts de maintenance et meilleure intégration des données

Distribution – Opérations multicanales pour plus d’efficacité et réduire les pertes grâce à une gestion plus intelligente de l’inventaire et à une chaîne logistique connectée

Transports et logistique – Suivi des flottes et des actifs, afin de répondre à l’accroissement de la demande en expéditions et de réduire les coûts de transit Villes intelligentes – Sécurité et surveillance publiques pour mieux comprendre le contexte, y réagir plus rapidement et renforcer la sécurité