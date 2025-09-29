Le géant mondial de la distribution IT, TD Synnex, a publié des résultats financiers records pour son troisième trimestre fiscal 2025, clos le 31 août. Le chiffre d’affaires s’élève à 15,7 milliards de dollars, en hausse de 6,6% sur un an, dépassant la fourchette haute des attentes du grossiste. La tendance est encore meilleure en Europe où le chiffre d’affaires progresse de 12,7% à 5,2 milliards de dollars. A taux de change constant, la croissance est de 4,4% au niveau mondial et de 6% en Europe.

La facturation brute sur le trimestre a bondi de 12,1% pour atteindre 22,7 milliards de dollars. Elle a été portée particulièrement par la filiale dédiée aux hyperscalers Hyve Solutions en hausse de 35%. Hors Hyve, la facturation est en hausse de 9%.

« La majorité de nos produits et services technologiques, notamment les solutions de terminaux et les solutions avancées, ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires brut d’une année sur l’autre », s’est félicité Patrick Zammit, PDG de TD Synnex lors de sa conférence téléphonique avec les analystes. Le dirigeant a souligné la hausse de 26% du chiffre d’affaires brut des logiciels, portée par les logiciels de cybersécurité et d’infrastructure, ainsi qu’une demande toujours forte pour les PC, avec le cycle de renouvellement de Windows 11 et l’essor des PC IA.

« Nous bénéficions d’une solide assise sur le marché des PME et des MSP, dont la croissance est nettement supérieure à la moyenne des entreprises dans la plupart de nos zones géographiques », a ajouté également le PDG.

Par régions, le chiffre d’affaires s’élève à 9,3 milliards de dollars pour la zone Amériques (+2%), à 5,2 milliards de dollars pour l’Europe (+12,7%) et à 1,2 milliard de dollars pour l’Asie-Pacifique et Japon (+20,4%)

Au niveau des résultats financiers, le bénéfice net GAAP s’élève à 227 millions de dollars, en hausse de 27%, tandis que le bénéfice par action dilué atteint 2,74 dollars, progressant de 31,7%. En non-GAAP, le bénéfice par action dilué atteint 3,58 dollars, dépassant de 53 cents le consensus des analystes.

Pour le quatrième trimestre fiscal 2025, TD Synnex prévoit un chiffre d’affaires compris entre 16,5 et 17,3 milliards de dollars. Le groupe anticipe également une nouvelle forte croissance des facturations brutes, estimées entre 23 et 24 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 11% au point médian, et prévoit un bénéfice par action non-GAAP compris entre 3,45 et 3,95 dollars.

