Silver Peak vient d’ajouter 90 millions de dollars aux 80.000 dollars récoltés par le spécialiste du SD-WAN depuis sa création en 2004. Ces fonds proviennent d’un nouvel investisseur, TCV, qui possède des participations dans des entreprises telles que Netflix, Aibnb ou encore LinkedIn nous apprend CRN, qui rapporte l’information.

Silver Peak à l’ambition d’intensifier son combat contre des concurrents comme Cisco et VMware, a indiqué à nos confrères son fondateur et CEO, David Hughes. « Nous investissons largement et nous investissons aussi bien dans les ventes que dans le channel » a-t-il indiqué, précisant que cet argent servira notamment à étoffer sa division commerciale mondiale – notamment en recrutant des commerciaux travaillant avec le channel -, le support client ainsi que la R&D.

Ces investissements interviennent au moment où le SD-WAN passe rapidement d’une popularité auprès des early adopters vers son acceptation par l’ensemble du marché a encore précisé David Hughes. « Les partenaires du channel ont toujours cherché une bonne place pour investir leurs ressources, une place où il y a un retour sur investissement et non quelques petites ventes, mais quelque chose qui peut devenir une bonne partie de leur activité. Un certain nombre d’entre eux estiment que le SD-WAN, et surtout le SD-WAN de Silver Peak, est la meilleure option. » Selon lui, le fait que contrairement à ses compétiteurs que sont Cisco et VMware, Silver Peak se concentre sur un seul produit est considéré comme un avantage par les entreprises qui recherchent un véritable spécialiste.

D’après IHS Technology, le marché du SD-WAN a généré de 162 millions de dollars au premier trimestre, soit le double du chiffre d’affaires enregistré un an plus tôt. Le cabinet d’analyse considère désormais le SD-WAN comme un marché mature qui devrait générer cette année 861 millions de dollars de revenus. Son adoption progresse particulièrement auprès des secteurs pour lesquels la conformité est un domaine sensible tels que la finance ou la santé.