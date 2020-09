HPE a finalisé l’acquisition de Silver Peak au travers d’une transaction évaluée à 925 millions de dollars. Le spécialiste du SD-WAN sera intégré à Aruba dont il renforcera la plateforme ESP (Edge Services Platform), faisant de celle-ci une solution complète de mise en réseau edge to cloud couvrant tous les aspects du LAN, filaire et sans fil, et du WAN.

« La transformation WAN est un élément clé de la vision et de la stratégie de croissance de HPE Intelligent Edge et Edge-to-Cloud », explique dans un communiqué Antonio Neri, président et CEO de HPE. « Dotés d’un portefeuille SD-WAN complet avec l’ajout de Silver Peak, nous accélérerons la fourniture d’un véritable modèle de cloud distribué et d’une expérience cloud pour toutes les applications et données, où qu’elles soient. »

Le fondateur et CEO de Silver Peak, David Hughes (photo), intègre HPE en tant que vice-président senior de l’activité WAN au sein d’Aruba. Il rejoint ainsi le fondateur d’Aruba Networks et président d’Intelligent Edge chez Hewlett Packard Enterprise, Keerti Melkote. « Je suis très heureux d’accueillir l’équipe Silver Peak dans la famille Aruba », explique ce dernier. « Avec la nature évolutive du lieu de travail hybride, les entreprises cherchent à étendre la connectivité aux succursales et à permettre des expériences de travail sécurisées à domicile. En combinant la technologie SD-WAN avancée de Silver Peak avec les solutions SD-Branch et de télétravailleur d’Aruba, les clients peuvent simplifier les déploiements de succursales et de WAN pour outiller les effectifs à distance, développer les entreprises distribuées connectées au cloud et transformer les opérations commerciales sans aucun compromis. »

Selon HPE, l’intégration de Silver Peak générera d’importantes opportunités qui contribueront à la croissance des revenus et à la marge brute du segment Intelligent Edge. La firme de San Jose s’attend à ce que l’accord soit neutre par rapport au bénéfice par action non-GAAP au cours de l’exercice 2022.

L’intégration de Silver Peak sera sans nul doute appréciée par les partenaires du constructeur. « Cela donne à HPE une longueur d’avance sur Cisco. Par le passé, HPE et Cisco étaient en situation d’inégalité. Nous sommes donc ravis », a ainsi expliqué à CRN Michael Maher, directeur des services professionnels chez CPP Associates, un partenaire récemment nommé fournisseur de solutions HPE de l’année aux Etats-Unis. Il a ajouté que HPE « pouvait désormais rivaliser sur l’ensemble de la pile technologique comprenant le stockage, le calcul et désormais la mise en réseau définie par logiciel. »