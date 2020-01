Silver Peak a nommé Ian Whiting au poste de président Global Field Operations. Il aura aura pour mission de gérer les ventes directes et indirectes, les activités commerciales, ainsi que les différents aspects de la stratégie de mise sur le marché déployée par la société en faveur de ses partenaires distributeurs et prestataires de services. Ian Whiting sera directement rattaché à David Hughes, fondateur et CEO de Silver Peak.

Avant de rejoindre Silver Peak, Ian Whiting était président de Ruckus Networks, où il dirigeait les activités mondiales dans les domaines des ventes, du marketing, des services et de l’assistance. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez Egnyte, Fusion-io, Riverbed, Brocade Communications et Compaq, où il était en charge des systèmes de stockage pour la région EMEA.

Ian Whiting a commencé sa carrière chez Cognos en tant que directeur du marketing pour l’Europe. Il est titulaire de diplômes de français et d’allemand de l’Université du Pays de Galles, ainsi que d’un master en gestion des affaires européennes de l’Université de Cranfield en Angleterre.

« Proposer un produit innovant qui répond aux attentes du marché et, dans de nombreux cas, les dépasse, nous assure une base solide pour accélérer et élargir nos activités de mise sur le marché », commente dans un communiqué Ian Whiting. Nous offrons également un engagement équilibré en faveur des clients finaux directs et une détermination sans faille vis-à-vis de nos partenaires distributeurs et prestataires de services du monde entier. Ces partenariats stratégiques jouent un rôle essentiel dans notre succès, et c’est uniquement en nous associant aux meilleurs que nous pourrons saisir les formidables opportunités qui se présentent et assurer le succès des initiatives de transformation WAN de nos clients. »

« Même si personne ne peut rivaliser avec notre approche d’automatisation descendante axée sur les résultats d’Unity EdgeConnect, nous devons simultanément concentrer nos efforts sur l’amélioration de notre capacité à engager et optimiser l’aptitude de nos équipes de vente et de nos distributeurs à mettre la valeur transformationnelle de notre plateforme SD-WAN à la portée du plus grand nombre, commente de son côté David Hughes, fondateur et CEO de Silver Peak. Ian allie une combinaison exceptionnelle d’expérience et de succès commerciaux, ainsi qu’un style managérial pragmatique, dont nous avons besoin pour développer des initiatives de mise sur le marché avec nos partenaires et clients finaux en vue de saisir les opportunités qui permettront de nous imposer sur le marché du SD-WAN. »