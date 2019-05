Selon IDC, les dépenses mondiales en services de télécommunications et en services de télévision à péage ont totalisé 1.615 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de 0,8 % d’une année sur l’autre. Ces dépenses devraient poursuivre leur progression pour atteindre 1.657 milliards de dollars en 2023.

Les services mobiles continueront de dominer le secteur en termes de dépenses, les données mobiles continuant de se développer, tirées par le marché toujours en expansion des smartphones. IDC note toutefois que la croissance de la téléphonie mobile décline lentement en raison de sa maturité et de la concurrence féroce que se livrent les opérateurs. Le segment mobile, qui représentait 53,1 % du marché total en 2018, ne devrait afficher qu’un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,4 % sur la période 2019-2023, tiré par la progression de l’utilisation des données mobiles et de l’internet des objets, qui compensent les baisses des dépenses en services de voix et de messagerie mobiles.

Les données fixes, en particulier l’accès Internet à large bande, continuent de se développer dans la plupart des régions géographiques, en raison de l’importance croissante des services de contenu pour les consommateurs et des services IP pour les entreprises. Les dépenses de ce secteur représentaient 20,5 % du marché total en 2018, avec un TCAC prévu de 2,6 % d’ici 2023, motivées par le besoin de services à bande passante élevée. En revanche, les dépenses consacrées aux services vocaux fixes devraient reculer en moyenne de 5,3 % d’ici 2023 et ne représenter plus à cette date que 8,5% du marché total. La baisse rapide des revenus de la téléphonie analogique ne sera, selon le cabinet d’analyse, pas compensée par l’augmentation de la voix sur IP.

Bien qu’elle constitue une part de plus en plus importante des offres multiplay des fournisseurs de services télécoms, le marché de la télévision payante, qui comprend les services de télévision par câble, par satellite, IP et numérique terrestre, ne devrait pas évoluer au cours de la période de prévision. Notons que dépenses consacrées aux services multiplay ont augmenté de 7,1 % en 2018 et devraient afficher un TCAC de 3,7% d’ici la fin de 2023.

Sur un plan géographique, avec des revenus de 616 milliards de dollars provenant en grande partie du nord du continent, les Amériques constituaient en 2018 le plus grand marché en matière de services télécoms, devant la région Asie-Pacifique, suivie de la région EMEA. C’est toutefois cette dernière qui a enregistré la croissance la plus rapide en 2018 grâce principalement aux marchés émergents, suivie de la région Asie-Pacifique.

La grande stabilité qui caractérise actuellement le marché des services de télécommunications devrait rapidement être bousculée par l’avènement de la 5G. « La 5G débloquera de nouvelles opportunités existantes pour la plupart des opérateurs au fur et à mesure que les premiers cas d’utilisation tels que l’accès au haut débit mobile amélioré et au sans fil fixe se répandra rapidement dans la plupart gagne zones géographiques, alors que les massive Machine-Type Communications et les Ultra Reliable Low Latency Communications feront leurs débuts dans les pays les plus développés », commente dans un communiqué Kresimir Alic, directeur de la recherche, Worldwide Telecom Services chez IDC. « En outre, la transition mondiale vers le haut débit tout IP et l’accès de nouvelle génération (NGA) contribuera à compenser le déclin des communications vocales fixes et mobiles. Nous assistons à une révolution mondiale de la transformation numérique et les fournisseurs de services de télécommunication vont y jouer un rôle crucial en innovant, en éduquant et en soutenant le déploiement massif de logiciels et de services. »