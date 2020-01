Le cloud public pèse sur les dépenses d’infrastructure cloud (serveurs, stockage d’entreprise et commutateurs Ethernet). C’est ce qui ressort de la dernière étude d’IDC consacrée à ce sujet. Les revenus des fournisseurs (cumulant infrastructures de cloud public et de cloud privé) ont en effet diminué de 1,8% au troisième trimestre pour s’établir à 16,8 milliards de dollars. Globalement on devrait ainsi constater sur l’ensemble de l’année un affaiblissement des ventes après une forte croissance en 2018. Notons que la baisse de 1,8% d’une année sur l’autre est beaucoup plus faible que celle enregistrée au deuxième trimestre.

La partie des dépenses consacrée au cloud public, soit 11,9 milliards de dollars, est quant à elle en baisse de 3,7% sur un an. Comparé au trimestre précédent, elle est en revanche en progression de 24,4%. Cette volatilité, IDC l’attribue aux fournisseurs de services hyperscale qui représentent une partie importante du segment.

Sur l’ensemble de l’année, le cloud public devrait voir ses revenus reculer de 3,3% par rapport à 2018 pour s’établir à 44 milliards de dollars.

Comme la demande pour les infrastructures IT de cloud privé augmente, la part du cloud public dans les dépenses globales a reculé en 2019 et ce processus devrait se poursuivre. En effet, IDC s’attend à ce que les revenus des fournisseurs générés par le cloud privé – qui ont progressé de 3,2% au troisième trimestre – augmentent de 7,2% pour l’ensemble de l’année et atteignent 21,4 milliards de dollars.

Globalement, les dépenses consacrées aux clouds publics et privés devraient s’établir à 65,4 milliards de dollars en 2019. Comparé à 2018, ce chiffre est stable. Il représente 49,8% de toutes les dépenses d’infrastructure. On est donc proche du point de basculement qui devrait être atteint en 2020. D’ici 2023, IDC prévoit que l’infrastructure IT traditionnelle ne représentera plus que 41,9% du total des dépenses mondiales en infrastructure IT, contre 51,6% en 2018.

Pour s’en tenir à 2019, ces dépenses ont reculé de 7,7% au troisième trimestre et devraient baisser de 5,3% sur l’ensemble de l’année par rapport à 2018.

Côté produits, sur le marché des infrastructures IT (traditionnelles et cloud), les commutateurs Ethernet sont le seul segment qui devrait afficher une croissance visible d’une année sur l’autre en 2019 (+11,2%), tandis que les dépenses consacrées au stockage n’augmenteront que de 0,8%. En revanche, celles destinées au calcul diminueront de 3,1% mais représenteront la majorité des dépenses d’infrastructure informatique cloud avec 34,1 milliards de dollars.

Top Companies, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2019 (Revenues are in Millions) Company 3Q19 Revenue (US$M) 3Q19 Market Share 3Q18 Revenue (US$M) 3Q18 Market Share 3Q19/3Q18 Revenue Growth 1. Dell Technologies $2,616 15.5% $2,684 15.7% -2.6% 2. HPE/New H3C Group** $1,846 11.0% $1,708 10.0% 8.0% 3. Inspur/Inspur Power Systems* *** $1,215 7.2% $1,058 6.2% 14.8% 3. Cisco* $1,133 6.7% $1,079 6.3% 5.0% 5. Lenovo $723 4.3% $906 5.3% -20.2% ODM Direct $5,687 33.8% $6,087 35.5% -6.6% Others $3,607 21.4% $3,607 21.1% 0.0% Total $16,827 100.0% $17,129 100.0% -1.8% IDC’s Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q3 2019

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide cloud IT infrastructure market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

** Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC reports external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016 and going forward.

*** Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC will be reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.