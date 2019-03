Les dépenses mondiales consacrées aux systèmes d’intelligence artificielle vont atteindre 35,8 milliards de dollars en 2019, soit une croissance de 44,0% par rapport à 2018 estime IDC. Le cabinet d’analyse prévoit que ces dépenses représenteront 79,2 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 38,0% sur la période de prévision 2018-2022.

L’IA est tirée par le secteur de la vente au détail qui devrait dépenser cette année 5,9 milliards de dollars pour des solutions telles que des agents de service client automatisés, des conseillers d’achats experts et des recommandations de produits.

Vient ensuite le secteur bancaire avec 5,6 milliards de dollars destinés notamment à des systèmes automatisés de veille et d’information sur les menaces, ainsi que des systèmes d’analyse et d’investigation des fraudes. La production discrète (production d’articles distincts par opposition à la production en continu), les prestataires de soins de santé et les processus de fabrication complètent ce Top 5. Les secteurs qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses en systèmes d’IA par rapport aux prévisions 2018-2022 sont toutefois les gouvernements fédéraux et centraux (44,3% de TCAC), les services personnels et aux consommateurs (43,3%) et l’éducation (42,9%).

« Les dépenses en systèmes d’intelligence artificielle dans le monde entier sont désormais observées dans tous les secteurs, car les initiatives d’IA continuent d’optimiser les opérations, de transformer l’expérience client et de créer de nouveaux produits et services », explique dans un communiqué Marianne Daquila, directrice de recherche, Customer Insights & Analysis chez IDC. « Cela se vérifie par des cas d’utilisation tels que l’automatisation intelligente des processus, les conseillers en achats experts et les recommandations de produits, sans oublier la recherche et la découverte pharmaceutiques dont la croissance annuelle moyenne composée dépassera les 38% sur cinq ans. L’avancement continu des technologies liées à l’IA conduira à une croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre au cours de la prochaine décennie. »

Les agents d’utilisation automatisés (4,5 milliards de dollars), les recommandations et l’automatisation des processus de vente (2,7 milliards de dollars) ainsi que les systèmes automatisés d’information sur les menaces et de prévention (2,7 milliards de dollars) seront les domaines d’intelligence artificielle qui attireront le plus d’investissements dans le monde cette année. De plus, les dépenses dépasseront les 2 milliards de dollars pour la maintenance préventive automatisée, les systèmes de diagnostic et de traitement, l’analyse et l’investigation des fraudes, l’automatisation intelligente des processus, et les conseillers de programmes et systèmes de recommandation.

Le software constituera la principale source de dépenses dans l’IA avec près de 13,5 milliards de dollars consacrés aux plateformes logicielles et aux applications, ces dernières enregistrant un TCAC de 47,3% sur cinq ans. Les dépenses en matériels, soit 12,7 milliards de dollars, seront surtout consacrées aux serveurs nécessaires au développement de l’infrastructure supportant les système d’IA.

Les entreprises investiront également dans les services informatiques pour aider au développement et à la mise en œuvre de leurs systèmes d’IA et de services commerciaux tels que le conseil et l’externalisation de processus métiers horizontaux liés à ces systèmes. IDC prévoit qu’en 2022, les dépenses en services liés à l’IA seront presque égales aux dépenses en matériel.

Sur un plan géographique, les États-Unis assumeront près des deux tiers de toutes les dépenses consacrées aux systèmes d’IA en 2019, sous l’impulsion des secteurs de la vente au détail et des banques. L’Europe occidentale sera la deuxième plus grande région du monde en matière de dépenses consacrées à l’IA, tirée par les secteurs des banques, du commerce de détail et de la fabrication discrète.

« L’intelligence artificielle est un sujet important en Europe. Elle est là et restera en place. L’adoption et les dépenses de l’intelligence artificielle s’accélèrent rapidement. Les entreprises européennes utilisent l’IA de manière pratique et sont passées d’une phase exploratoire à la phase de mise en œuvre dans un environnement très concurrentiel, notamment dans les secteurs de la vente au détail et de la finance, où l’IA a le pouvoir de pousser l’expérience client au niveau supérieur avec des assistants virtuels, des recommandations de produits ou des recherches visuelles », commente Andrea Minnone, analyste principale de recherche Customer Insights & Analysis Europe chez IDC. « Beaucoup de détaillants européens tels que Sephora, Asos et Zara ou des banques telles que NatWest et HSBC bénéficient déjà des avantages de l’IA, notamment une augmentation des visites dans les magasins, des revenus plus élevés, des coûts réduits et des parcours de clientèle plus agréables et personnalisés. Les cas d’utilisation spécifiques à l’industrie liés à l’automatisation des processus sont en train de devenir courants et l’objectif est de passer à l’utilisation de l’IA de nouvelle génération à des fins de personnalisation ou de prédiction. »

La plus forte croissance des dépenses sera toutefois enregistrée au Japon (58,9% de TCAC) et en Asie-Pacifique (à l’exclusion du Japon et de la Chine. Avec un TCAC de 49,6%, cette dernière enregistrera également une forte progression des dépenses d’ici 2023 estime IDC.