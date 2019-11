Après trois années consécutives de contraction du marché, la politique chinoise en faveur de la 5G devraient relancer les livraisons de smartphones l’an prochain estime IDC. « Les développements récents sur le marché chinois ainsi que l’anticipation d’activités dynamiques de la chaîne d’approvisionnement des smartphones et des équipementiers nous ont amenés à augmenter nos prévisions à court terme en matière de 5G », explique dans un communiqué Ryan Reith, vice-président en charge du Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC . « Il ne fait aucun doute que la Chine deviendra rapidement le marché leader en termes de volume de 5G, mais d’autres marchés importants tels que les États-Unis, la Corée, le Royaume-Uni et le Canada devraient tous contribuer à augmenter les volumes en 2020. La vraie question concerne les prix, qui incluent à la fois le matériel et le service. Nous sommes confiants que les prix des smartphones 5G baisseront rapidement pour permettre à ce segment de marché de croître. »

Selon le cabinet d’analyse, le marché mondial des smartphones devrait croître de 1,5% d’une année sur l’autre en 2020, avec un volume de livraisons légèrement supérieur à 1,4 milliard d’unités. IDC prévoit l’envoi de 190 millions de smartphones 5G l’an prochain, soit 14% du total des smartphones livrés, ce qui dépasse de loin les résultats de la 4G lors de sa commercialisation en 2010 où les smartphones 4G ne représentaient que 1,3% du total.

L’arrivée de la 5G sur le marché devrait déjà faire sentir ses premiers résultats dès cette année, au profit d’Android. La part des smartphones équipés de l’OS de Google devrait en effet atteindre 86,6% des livraisons contre 85,1% en 2018, principalement en raison du lancement de la technologie et de l’élargissement du portefeuille de produits des acteurs chinois dans le monde. En 2023, les livraisons de smartphones Android devraient atteindre 1,3 milliard d’unités, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,7%.

En revanche, 2019 restera une année difficile pour les livraisons d’iPhone, les volumes devant chuter à 185 millions d’unités, soit une baisse de 11,4% comparé à 2018, en raison principalement des difficultés du marché et du manque d’appareils 5G. Les volumes devraient toutefois augmenter en 2020 grâce au lancement d’appareils dotés de la nouvelle technologie. IDC estime que la firme à la pomme pourra alors se différencier des autres fournisseurs grâce à une meilleure connaissance de la 5G.

Worldwide Smartphone Platform Shipments, Market Share and Annual Growth for 2019 and 2023 and 5-Year CAGR (shipments in millions) Platform 2019 Shipment Volume* 2019 Market Share* 2019 Year-over-Year Growth* 2023 Shipment Volume* 2023 Market Share* 2023 Year-over-Year Growth* 2018-2023 CAGR* Android 1,197.2 86.6% 0.3% 1,296.8 87.1% 1.7% 1.7% iOS 185.0 13.4% -11.4% 192.5 12.9% 1.3% -1.6% Others 0.0 0.0% -94.8% 0.0 0.0% 4.9% -43.4% Total 1,382.3 100.0% -1.4% 1,489.4 100.0% 1.7% 1.2% Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, November 26, 2019.

* Table Note: All figures are forecast projections and all figures may not be exact due to rounding.

