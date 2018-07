SQLI a pris le contrôle de l’agence allemande de stratégie digitale et de design CodeLux basée à Berlin. L’opération est réalisée via sa filiale Osudio (acquise en 2017 et présente en Allemagne depuis 2005), à hauteur de 51% du capital de CDLX. Cette transaction renforce la présence du groupe SQLI sur le marché germanique. Fondée en 2005, l’agence CDLX est reconnue et a été plusieurs fois primée « pour sa capacité à assimiler la culture de la marque de ses clients et à la retranscrire dans le meilleur design associé à des solutions digitales de pointe ». L’agence a notamment développé un concept de « simplicité radicale » (Radikale Einfachkeit) pour ses créations.

En 2017, CDLX a réalisé un chiffre d’affaires de 0,8 millions d’euros. L’acquisition, dont les modalités restent confidentielles, est payée en numéraire et sera immédiatement relutive. L’équipe dirigeante de CDLX, composée d’Hugo Goldner et Martin Christel, restera engagée dans le succès du nouvel ensemble et pourra bénéficier d’un complément de prix indexé sur les performances économiques futures. Les équipes de CDLX (12 personnes) rejoindront celles d’Osudio, déjà présent à Berlin. Osudio et CLDX collaborent d’ores et déjà sur des projets communs.

L’an dernier, outre l’acquisition d’Osudio, SQLI a réalisé une autre opération en Europe : le rachat de l’agence digitale suédoise Star Republic, ce qui lui a permis d’établir une tête de pont en Scandinavie.