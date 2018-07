SQLI a réalisé un chiffre d’affaires de 115,7 millions d’euros au 1er semestre 2018 contre 102,6 millions d’euros au 1er semestre 2017, soit une progression de 13% en données consolidées et de 1% à périmètre et taux de change constants. Cette croissance traduit une performance contrastée entre la France, où le groupe a souffert d’une forte tension sur les effectifs, en particulier à Paris, et l’international en croissance rentable. Le turnover du groupe est en baisse de près de 2 points et atteint 25% au deuxième trimestre contre 26,8% au premier trimestre. Cette baisse du turnover a permis une amélioration notable du taux d’emploi du groupe, qui est passé de 83,1% au 1er trimestre à 85,0% au 2ème trimestre.

A l’international, SQLI enregistre une croissance de 51%, avec un chiffre d’affaires de 40,5 millions d’euros porté par une croissance organique et l’intégration réussie de Star Republic (mai 2017) et Osudio (septembre 2017). L’international représente 35% des facturations sur le semestre, contre 26% au 1er semestre 2017. La croissance a concerné l’ensemble du réseau qui couvre désormais 13 pays. Pour accompagner cette dynamique, le groupe a ouvert un nouveau centre de services à Barcelone.

SQLI indique qu’il poursuit l’examen d’opportunités de croissance externe. La zone Nord Europe est privilégiée car selon l’ESN elle est génératrice de marges supérieures. A ce jour, aucune acquisition n’est décidée, à l’exception de la reprise annoncée de l’agence allemande CodeLux.

Pour l’ensemble de l’année 2018, SQLI maintient son objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros et table sur un Ebitda supérieur à 23 millions d’euros. Cet objectif tient compte de la mise œuvre, avec effet au 1er janvier 2018, des normes comptables internationales IFRS 9 « Instruments financiers », IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » et IFRS 16 « Contrats de location ». L’application de ces normes devrait avoir un impact de l’ordre de de 5 à 6 millions d’euros sur l’Ebitda. Grâce à ces évolutions des normes comptables, le groupe disposera de données comparables pour l’ensemble du plan Move Up 2020.