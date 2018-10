La filiale française du spécialiste de l’optimisation des licences logicielles annonce le rachat d’Isi Expert, une société francilienne qui s’est spécialisée dans l’accompagnement des clients dans leur migration vers le cloud Microsoft. Créée en 2012, Isi Expert est une spin-off de la société d’infogérance pour TPME Aramis SI. Elle compte 25 collaborateurs et réalise 2 M€ de chiffre d’affaires annuel, pour partie avec SoftwareOne, qui lui sous-traitait une part grandissante de ses services de déploiement cloud.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe SoftwareOne de fournir au sein de chacune de ses filiales une offre internalisée de services de migration cloud de bout en bout. Avec ses pôles conseil, déploiement et support, Isi Expert coche tous les prérequis fixés par SoftwareOne et lui permet de gagner du temps par rapport à l’option d’un développement par croissance organique. Car la demande croissante autour des services de migration et la volonté de Microsoft de d’accélérer l’adoption du Cloud, exigeaient d’aller vite.

« D’un côté, nous attendions que nos activités de conseil, de gestion d’actifs logiciels et de distribution soient suffisamment installés en France pour accélérer sur les services de migration, expose Didier Martins, directeur général de SoftwareOne France. Mais de l’autre, Microsoft nous encourageait à investir dans des ressources non plus pour vendre des licences ou des souscriptions mais pour s’assurer que ces souscriptions sont bien installées et consommées par les clients ». De fait, c’est l’une des difficultés auxquelles est confronté actuellement Microsoft France : une grande proportion des souscriptions (environ 40% selon le consensus marché) comprises dans les contrats pluri-annuels qu’il conclut avec ses clients, ne sont pas déployées. Or, c’est sur l’utilisation de ces souscriptions que compte Microsoft pour consolider sa croissance.

Les services de déploiement cloud représentent encore une faible proportion de l’activité de SoftwareOne France (environ 2 M€ de facturations sur un chiffre d’affaires total de 140 M€) mais ils sont promis à une belle progression.

L’ensemble des salariés d’ISI Expert est transféré chez SoftwareOne France, y compris son président Florent Saussaye. Ce dernier devient patron de sa division services technologiques, qui correspond au périmètre d’Isi Expert.

La vente de licences Microsoft (dont il est agréé partenaire LSP) représente 60% de l’activité de SoftwareOne. Mais si Microsoft représente le gros de son chiffre, le distributeur compte pas moins de 700 autres éditeurs à son catalogue, avec lesquels il réalise 15 autres pourcents de ses revenus. Le reste de son activité se partage entre les services de gestion d’actifs logiciels (10%), les services managés de gestion d’achats logiciels (5%), le conseil et les services de déploiement cloud.