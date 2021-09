SoftwareOne continue sa stratégie d’achats ciblés pour renforcer ses équipes et son expertise dans les services cloud. Il vient d’annoncer l’acquisition du britannique HeleCloud, qui fait partie du cercle restreint des partenaires consultants de niveau Premier d’AWS. Ils ne sont qu’une trentaine en Europe selon la liste établie par Amazon. Les conditions de l’accord n’ont pas été divulguées.

Fondé en 2016 HeleCloud est une société de conseil, d’ingénierie et un fournisseur de services gérés. Elle a déjà accompagné plus de 100 clients dans leur transition vers AWS sur presque 300 projets. Elle opère depuis trois pays en Europe avec en plus de son bureau londonien, des bureaux à La Haye en Hollande et à Sofia en Bulgarie.

SoftwareOne est un géant européen, spécialiste de l’optimisation du cloud et des licences logicielles, et notamment l’un des plus gros revendeurs Microsoft au monde. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,9 milliards de francs suisses (7,2 Mds€) sur son dernier exercice 2020, clos en décembre. Elle a son siège à Stans en Suisse et compte plus de 65.000 clients.

« Cette acquisition nous aidera à développer davantage les services de migration vers le cloud de SoftwareOne, l’une de nos initiatives stratégiques de développement, et à accélérer la croissance de nos services liés à AWS dans la région EMEA […] Nous continuons d’étendre notre capacité à accompagner nos clients dans leur transition vers AWS, ainsi que dans leur transformation globale du cloud et du numérique », a déclaré Yavid Kahn, directeur mondial AWS de SoftwareOne dans un communiqué.

C’est la septième acquisition de SoftwareOne depuis le début de l’année, toutes dans le domaine du Cloud. Déjà en mai il avait pris le contrôle de Synchronet un autre spécialiste AWS basé au Texas. Autant d’opérations qui confortent sa position pour accompagner ses clients dans leur stratégie multi-cloud.