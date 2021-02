Spécialiste des services d’interactions digitales, le perpignanais Interactiv-Group vient de finaliser l’acquisition de Isi-com, éditeur de la solution de centre de contacts omnicanal Interact et spécialiste du couplage téléphonie-informatique. Société d’une vingtaine de salariés réalisant 4,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, Isi-com revendique 1.400 centres de contacts installés représentant plus de 300.000 utilisateurs. L’acquisition par Interactiv-Group s’inscrit dans le cadre processus compétitif voulu par les fondateurs d’Isi-com, son président Philippe Lafitte et son directeur technique Christian Girard-Valteau. Ce processus a été confié au cabinet spécialisé en fusions et acquisitions In Extenso Finance. Dans un communiqué diffusé par ce dernier, Boris Mallié, le président d’Interactiv-Group explique qu’Isi-com va compléter les offres portées par ses filiales Connectics, un opérateur de services hébergés pour les éditeurs de logiciel, et Consistent, un fournisseur de centres de contact clés en main.