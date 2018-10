En 2015, l’actionnaire autrichien de Comparex tentait vainement de céder le spécialiste de la gestion des licences logicielles. Trois après, le Raiffaisen Banking Group vient d’arriver à ses fins. L’acheteur n’est autre que le Suisse SoftwareOne. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

La finalisation de l’opération est prévue pour le premier trimestre 2019. A cette date le CEO de Comparex,Thomas Reich, et le Chief Security Officer de la société, Marc Betgem, CSO, rejoindront l’équipe de direction de SoftwareOne. La nouvelle société restera basée à Stans en Suisse où se trouve le siège social de Comparex. Le site de Leipzig de Comparex devrait jouer un rôle important au service des clients mondiaux et plus particulièrement de la région EMEA.

« Suite à cette fusion, SoftwareOne aidera les clients à optimiser et à gérer environ 10 milliards d’euros d’achats de logiciels. La société fusionnée aura une portée mondiale accrue dans 88 pays, permettant aux clients de bénéficier d’une assistance sur site dans la langue locale, où qu’ils opèrent, avec plus de 5.500 employés », précise la société helvète dans un communiqué.

« En tant que société privée, nous examinons attentivement les acquisitions potentielles pour nous assurer que nous utilisons au mieux notre capital. Avec notre investisseur KKR, nous avons passé beaucoup de temps à rechercher le partenaire idéal et sommes convaincus de l’avoir trouvé avec Comparex. Ensemble, nous serons guidés par les valeurs fondamentales de SoftwareOne tout en continuant de transformer le secteur. Les fondateurs de SoftwareOne resteront les actionnaires majoritaires de la société fusionnée », précise dans le communiqué Daniel von Stockar, président du conseil d’administration.

« La société issue de la fusion s’appuiera sur une approche « best-of-both » combinant la culture entrepreneuriale de SoftwareOne et l’expérience axée sur les processus de Comparex. (…) En tant que société unique, nous investirons dans l’équipe de collègues la plus talentueuse de notre secteur afin de générer des solutions et des résultats pour nos clients, à un rythme encore plus soutenu », affirme de son côté Alex Alexandrov, responsable des fusions et acquisitions chez SoftwareOne.