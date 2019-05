Alors qu’IDC tablait voici trois mois sur un retour à la croissance, après six trimestres consécutifs d’afaissement du marché du smartphone le cabinet d’analyse doit se rendre à l’évidence : le premier trimestre 2019 s’est soldé par une nouvelle baisse. Les ventes ont en effet reculé de 6,6% pour atteindre 310,8 millions d’unités. Et la baisse devrait se poursuivre. « Les résultats de ce trimestre indiquent clairement que 2019 sera une nouvelle année en recul pour les livraisons de smartphones dans le monde entier », constate IDC dans un communiqué.

Dans ce marché morose, tous ne sont toutefois pas logés à la même enseigne. Huawei voit ainsi ses ventes bondir de moitié (50,3%) atteignant ainsi 59,1 millions d’unités livrées. Le fabricant chinois augmente même sa part de marché, qui passe de 11,8% à 19,0% en un an. « Il devient de plus en plus clair qu’Huawei se focalise comme un laser pour augmenter sa stature dans le monde des appareils mobiles, les smartphones étant son cheval de bataille », explique dans le communiqué Ryan Reith , vice-président en charge du Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC. « Le marché global des smartphones continue de faire face à des défis dans presque tous les domaines, mais Huawei a pu augmenter ses expéditions de 50%, ce qui en fait non seulement le numéro deux en termes de parts de marché, mais aussi réduit l’écart avec le leader du marché, Samsung. Le classement où apparaissent dans l’ordre Samsung, Huawei et Apple est très probablement celui que nous connaîtrons en fin d’année. »

Avec 71,9 millions d’unités soit une part de marché de 23,5%, les volumes livrés par Samsung ont chuté de 8,1% au cours du trimestre. Ces chiffres suffisent pour que le Coréen reste en tête du Top 5, mais comme on vient de le voir, l’écart se réduit avec Huawei. Le fabricant table sur les bonnes ventes du Galaxy S10, récemment lancé pour rester le numéro un.

Le fabricant qui a le plus souffert est cependant Apple, ses livraisons ayant chuté à 36,4 millions d’unités, ce qui représente une baisse de 30,2% par rapport à l’année dernière. Du fait du lancement prochain par la plupart de ses concurrents de téléphones 5G et de nouveaux appareils pliables, l’iPhone pourrait connaître une année 2019 difficile. Le récent accord de la firme de Cupertino avec Qualcomm devrait cependant lui permettre de revoir le bout du tunnel en 2020.

Quatrième du classement, Xiaomi a également connu une baisse au premier trimestre avec un volume de 25,0 millions d’unités vendues, soit un recul de 10,2% d’une année sur l’autre. En dépit de sa progression continue en Europe, la région Asie / Pacifique reste son marché le plus important, la Chine, l’Inde et l’Indonésie représentant la majeure partie des volumes écoulés dans la région.

Vivo est revenu quant à lui dans le top 5 du marché des smartphones avec 23,2 millions de livraisons (+24%) et une part de marché de 7,5%. A l’exception d’Huawei, Vivo est le seul fournisseur du Top 5 à augmenter ses expéditions par rapport au 1er trimestre 2018. L’Inde représente toujours son principal marché en dehors de la Chine.

La 5ème place est peu ou prou partagée par Oppo qui enregistre quant à lui une baisse de ses livraisons de 6%.

D’un point de vue géographique, si le marché chinois sera probablement bousculé cette année, c’est le marché américain qui a été le plus touché par le ralentissement du 1er trimestre. Les livraisons de smartphones y ont reculé de 15% d’une année à l’autre à cause de la faiblesse des renouvellements. Les problèmes rencontrés par l’iPhone ont contribué à l’apathie exceptionnelle rencontrée outre-Atlantique au cours du trimestre, toutefois Samsung, LG et d’autres grands fournisseurs ont également enregistré une baisse des ventes.

« La faiblesse du marché aux États-Unis peut être attribuée au ralentissement persistant du haut de gamme », résume Anthony Scarsella, en charge de la recherche pour le World Phonely Mobile Tracker d’IDC . « Les consommateurs continuent de garder leur téléphone plus longtemps qu’auparavant car les nouveaux modèles plus chers n’incitent guère à dépenser beaucoup d’argent pour une mise à niveau. De plus, l’arrivée imminente d’appareils 5G pourrait faire patienter les consommateurs jusqu’à ce que les réseaux et les appareils soient prêts en 2020. »

Worldwide Quarterly Smartphone Top 5 Company Shipments, 2019Q1 and 2018Q1 (Shipments in millions) Company 1Q19 Shipment Volumes 1Q19 Market Share 1Q18 Shipment Volumes 1Q18 Market Share Year-Over-Year Change 1. Samsung 71.9 23.1% 78.2 23.5% -8.1% 2. Huawei 59.1 19.0% 39.3 11.8% 50.3% 3. Apple 36.4 11.7% 52.2 15.7% -30.2% 4. Xiaomi 25.0 8.0% 27.8 8.4% -10.2% 5. vivo* 23.2 7.5% 18.7 5.6% 24.0% 5. OPPO* 23.1 7.4% 24.6 7.4% -6.0% Others 72.1 23.2% 91.9 27.6% -21.5% Total 310.8 100.0% 332.7 100.0% -6.6% Source: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, April 30, 2019

Notes:

Data are preliminary and subject to change.

Company shipments are branded device shipments and exclude OEM sales for all vendors.

The « Company » represents the current parent company (or holding company) for all brands owned and operated as a subsidiary.

* IDC declares a statistical tie in the worldwide smartphone market when there is a difference of 0.1% or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.