Sewan, acteur européen de premier plan spécialisé dans les télécoms et le cloud, accélère sur l’indirect et annonce le lancement d’une nouvelle campagne de recrutement de partenaires intégrateurs IT/ Télécom et revendeurs souhaitant faire évoluer leurs offres en se positionnant sur des marchés en croissance et à très forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, Sewan ambitionne de recruter plus de 100 nouveaux partenaires d’ici fin 2026.

Positionnée comme un pilier clé de la stratégie de croissance de Sewan, la distribution indirecte amène le groupe à investir en continu pour faire grandir son réseau et lui offrir en de nouvelles ressources : offres, outils d’administration dédiés, formations, accompagnement commercial et marketing.

Tisser des partenariats solides avec ses partenaires

Soucieux de capitaliser sur son réseau indirect, Sewan souhaite créer des conditions de travail uniques avec ses partenaires pour leur permettre d’évoluer à long terme à ses côtés. De fait, les simples considérations de prix et de produits ne sont pas les seuls éléments fondateurs du partenariat. Conseil, projection, accompagnement à la croissance sont autant de leviers centraux mis à la disposition des intégrateurs.

Éric Cauwet, Channel Director chez Sewan « Travailler avec Sewan est l’assurance d’un avenir maîtrisé. Nous nous positionnons comme la référence dans notre secteur d’activité, ce qui permet à nos clients de rester crédibles et compétitifs dans un marché en mutation rapide. Pour accroitre notre attractivité, nous investissons en continu pour offrir une qualité de service unique à nos partenaires. »

Dans ce contexte, les équipes de Sewan positionnent l’innovation comme un maillon central pour répondre aux enjeux concrets des partenaires : simplicité d’intégration, nouvelles fonctionnalités inédites sur le marché (gestion en masse des services, enregistrement des appels avec IA, supervision totale des lignes Mobile dans la téléphonie d’entreprise), nouveaux services (cybersécurité), le tout en entièrement accessible en API… Pour s’assurer de la pertinence des partenariats signés, Sewan souhaite recruter en priorité des intégrateurs IT/ Télécom qui bénéficient d’une équipe technique solide en mesure de déployer et supporter les offres vendues aux clients finaux.

« Plus qu’un fournisseur de technologies, notre raison d’être est de co-construire avec notre réseau de partenaires des offres de nouvelle génération adaptées aux attentes de leurs clients et de créer un modèle économique pérenne pour toutes les parties. » Éric Cauwet, Channel Director chez Sewan

Fort de ces éléments, Sewan peut s’appuyer sur un réseau de 1350 partenaires répartis sur toute la France. Outre l’importance de ce réseau, Sewan est l’un des seuls acteurs du marché à pouvoir se prévaloir de tisser des relations réellement durables et profitables avec l’ensemble de ses partenaires. Cela se traduit par une montée en puissance constante de ces derniers sur des marchés dynamiques tels que la téléphonie, l’UcaaS, le Cloud, la cybersécurité ou encore l’hébergement souverain.