A la veille de l’ouverture du salon IT Partners, Sewan tire vers lui les projecteurs en annonçant l’acquisition d’Ikoula, spécialiste de l’hébergement, des serveurs dédiés et parmi les pionniers du cloud en France. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Avec cette acquisition, la huitième depuis sa création en 2007, le spécialiste des télécoms montre à nouveau son appétit de croissance externe. Le groupe pèse désormais 150 millions d’euros de chiffres d’affaires et emploie 700 collaborateurs. Il avait levé 75 millions d’euros en 2019 pour financer de telles opérations et se positionner comme un acteur paneuropéen des télécoms.

Ce dernier rachat permet à Sewan de renforcer son expertise Cloud et de diversifier sa gamme de produits dédiés à l’hébergement. Ikoula qui emploie 60 collaborateurs, lui apporte deux datacenters à Reims (51) et Eppes (02), des filiales aux Pays-Bas et en Espagne, et une base de 6600 clients. En exploitant désormais ses propres Datacenters, Sewan se donne les moyens de maîtriser de bout en bout son offre Cloud en France et en Europe.

« Les synergies entre Sewan et Ikoula sont évidentes et nous rendent très enthousiastes sur ce rapprochement. Sewan est un formidable accélérateur de croissance, avec un vrai savoir-faire sur la commercialisation indirecte et la simplification des services. Le groupe et son écosystème pourront compter sur nos équipes, notre expérience et notre motivation pour cette nouvelle aventure », explique Jules-Henri Gavetti, co-fondateur et CEO d’Ikoula.

« À travers l’acquisition d’Ikoula, nous allons mettre à disposition de nos clients et de nos partenaires une gamme de services additionnels et une équipe expérimentée sur la thématique Cloud, le tout en conservant bien entendu la simplicité d’usage qui a toujours fait la différence de notre offre, ce depuis la création de Sewan il y maintenant 13 ans », ajoute Alexis de Goriainoff, co-fondateur et CEO de Sewan.