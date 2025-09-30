L’opérateur alternatif Sewan lance une campagne de recrutement visant plus de 100 nouveaux partenaires intégrateurs IT/Télécom et revendeurs d’ici fin 2026. Donnant la priorité à l’indirect et déjà fort de 1 350 partenaires en France, Sewan souhaite renforcer sa présence sur des marchés en plein essor comme la téléphonie, l’UcaaS, le cloud, la cybersécurité ou encore l’hébergement souverain.

Sewan recherche des partenaires avec une solide équipe technique capable de déployer et supporter les offres vendues aux clients finaux. Pour faciliter leur développement, l’entreprise met à disposition un ensemble de ressources allant des outils d’administration aux formations, en passant par l’accompagnement marketing et commercial.

L’opérateur met aussi en avant une offre cloud, télécoms et cybersécurité innovante avec des fonctionnalités inédites telles que la gestion en masse des services, l’enregistrement des appels avec IA et la supervision totale des lignes Mobile dans la téléphonie d’entreprise. L’offre est pensée pour répondre aux enjeux des partenaires avec une intégration simplifiée de ces fonctionnalités et une accessibilité par API.

« Plus qu’un fournisseur de technologies, notre raison d’être est de co-construire avec notre réseau de partenaires des offres de nouvelle génération adaptées aux attentes de leurs clients et de créer un modèle économique pérenne pour toutes les parties », commente dans un communiqué Éric Cauwet, directeur du Channel chez Sewan (photo).

