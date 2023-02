L’opérateur alternatif continue d’afficher une santé éclatante. À l’issue de son exercice 2022, son revenu récurrent annuel (ARR) ressort à 180 millions d’euros en croissance de 17,6% sur un an.

Si toutes ses offres sont en croissance, la fibre et la téléphonie fixe et mobile se sont particulièrement distinguées, la première bénéficiant d’une accélération de la demande à l’approche de la fin du réseau cuivre et la seconde s’inscrivant dans la continuité de l’électrochoc Covid, qui a démontré l’intérêt de la téléphonie opérée dans le Cloud.

Avec une croissance de 25% sur l’exercice, la vente directe s’est également démarquée, bien qu’elle ne pèse que 15% des revenus. « C’est le résultat du travail accompli en amont pour faire connaître la marque auprès des ETI, des grandes entreprises et des comptes publics », commente Alexis de Goriainoff, directeur général associé de Sewan.