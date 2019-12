Au cours du troisième trimestre, les livraisons de serveurs ont reculé de 3% en glissement annuel pour atteindre un peu moins de 3,1 millions d’unités. Ce recul c’est traduit par une baisse de 6,7% du chiffre d’affaires enregistré par les fournisseurs, soit 22,0 milliards de dollars. Toutefois ces chiffres sont trompeurs étant donné l’effet de base important. « Dans les faits, le troisième trimestre 2019 représente le deuxième trimestre le plus important pour les expéditions mondiales de serveurs en plus de 16 ans, éclipsé seulement par le troisième trimestre 2018 », explique dans un communiqué Paul Maguranis, analyste principal de recherche, Plateformes et technologies d’infrastructure chez IDC. « « Bien que le marché des serveurs ait en effet baissé au cours du trimestre, les nouvelles charges de travail et les innovations avancées des serveurs (notamment le calcul accéléré, le storage class memory et la NEXTGenIO) maintiennent la demande des entreprises à des sommets historiques. »

En termes de revenus, les serveurs d’entrée de gamme ont généré un chiffre d’affaires de 17,9 milliards de dollars, en recul de 4%. La baisse est plus prononcée par les serveurs milieu et haut de gamme qui ont respectivement enregistré des revenus de 3,0 milliards de dollars (-14,3%) et 1,1 milliard de dollars (-23,7%).

Pénalisé par des ventes en baisse de 10,8%, Dell Technologies conserve de justesse la première place du marché, avec une part de 17,2%. Avantagé par une baisse plus modeste (-3,2%), HPE/New H3C voit sa part de marché progresser à 16,8%. Enregistrant une croissance de ses revenus de 15,3%, Inspur a désormais une confortable avance sur Lenovo avec une part de marché de 9% et s’accroche à la quatrième place. Le fabricant chinois, dont les ventes chutent de 16,9%, doit se contenter d’une part de marché de 5,4%, talonné par Cisco. La firme de San José voit en effet ses revenus progresser de 3,1%, ce qui lui confère une part de marché de 4,9%.

Sur une base géographique, l’Asie/Pacifique (+0,2%) et le Japon (+3,3%) ont été les seules régions à afficher une croissance au troisième trimestre. La région EMEA enregistre un recul de 9,6% d’une année sur l’autre, tandis que le Canada voit ses ventes baisser de 4,7% et que l’Amérique latine voit les siennes chuter de 14,2%. Les États-Unis enregistrent une baisse de 10,7% d’une année sur l’autre. La Chine quant à elle affiche une croissance de 0,7%.

Top 5 Companies, Worldwide Server Vendor Revenue, Market Share, and Growth, Third Quarter of 2019 (Revenues are in US$ Millions) Company 3Q19 Revenue 3Q19 Market Share 3Q18 Revenue 3Q18 Market Share 3Q19/3Q18 Revenue Growth T1. Dell Technologies* $3,779.3 17.2% $4,236.0 18.0% -10.8% T1. HPE/New H3C Groupa * $3,690.8 16.8% $3,811.3 16.2% -3.2% 3. Inspur/Inspur Power Systemsb $1,973.3 9.0% $1,711.8 7.3% 15.3% T4. Lenovo* $1,188.3 5.4% $1,430.1 6.1% -16.9% T4. Cisco* $1,073.2 4.9% $1,041.0 4.4% 3.1% ODM Direct $5,816.0 26.4% $6,257.2 26.5% -7.1% Rest of Market $4,473.4 20.7% $5,091.7 21.6% -12.1% Total $21,994.3 100% $23,579.1 100% -6.7% Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, December 5, 2019.

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide server market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or unit shipments among two or more vendors.

a Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE and New H3C Group as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016.

b Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC will be reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.