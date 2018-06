Très bon bilan pour les systèmes de stockage au premier trimestre, Dell et NetApp figurant parmi les principaux bénéficiaires. Selon IDC, les ventes ont généré 13,0 milliards de dollars, soit une croissance de 34,4% sur un an. Les capacités livrées ont quant à elles bondi de 79,1% à 98,8 exaoctets.

Le chiffre d’affaires enregistré par les fournisseurs ODM qui fournissent les datacenters hyperscale a grimpé de 80,4% à 3,1 milliards de dollars. Cela représente 23,9% des investissements en matériel de stockage réalisés par les entreprises. Les ventes de serveurs de stockage ont bondi de 34,2% à 3,6 milliards de dollars., soit 28,0% des investissements des entreprises en matière de stockage. « Ce fut un trimestre de croissance exceptionnelle qui doit être attribué à plusieurs facteurs », explique dans un communiqué Eric Sheppard, vice-président en charge des serveurs et des infrastructures de stockage au cabinet d’analyse. « La demande pour du cloud public ainsi qu’un rafraîchissement général de leurs infrastructures ont été deux moteurs importants des nouveaux investissements réalisés par les entreprises dans le monde. Aujourd’hui les solutions de stockage les plus recherchées sont celles qui permettent qui permettent d’atteindre dans les datacenters de nouveaux degrés d’efficacité, une simplicité opérationnelle ainsi qu’un soutien complet des nouvelles charges de travail. »

Du côté des constructeurs, Dell se classe en tête des fournisseurs avec une part de marché de 21,6% grâce à une croissance annuelle de ses ventes de 43,0%. On trouve à la deuxième place HPE/New H3C Group avec une part de marché de 17,7%, soit une croissance de 18,3% comparé au premier trimestre 2017. Enregistrant une croissance de 21,7%, NetApp a quant à lui généré 6,8% du chiffre d’affaires total du secteur, ce qui le place sur la troisième marche du podium. Les quatrième et cinquième places du Top 5 sont occupées respectivement par Hitachi (3,6% de PM) et IBM (3,0% de PM), ce dernier affichant toutefois une baisse de 15% de ses revenus. Les fournisseurs ODM quant à eux enregistrés une croissance de 80,4% sur un an s’attribuant ainsi collectivement une part de marché de 17,8%.

Top 5 Vendor Groups, Worldwide Total Enterprise Storage Systems Market, First Quarter of 2018 (Revenues are in US$ millions) Company 1Q18 Revenue 1Q18 Market Share 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share 1Q18/1Q17 Growth 1. Dell Inc a $2,815.0 21.6% $1,968.2 20.3% 43.0% 2. HPE/New H3C Group b c $2,307.2 17.7% $1,950.1 20.1% 18.3% 3. NetApp $890.1 6.8% $731.6 7.6% 21.7% T4. Hitachi* $464.4 3.6% $460.1 4.8% 0.9% T4. IBM* $387.0 3.0% $455.3 4.7% -15.0% ODM Direct $3,111.5 23.9% $1,725.0 17.8% 80.4% Others $3,035.7 23.3% $2,392.0 24.7% 26.9% All Vendors $13,010.9 100.0% $9,682.4 100.0% 34.4% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, June 5, 2018

Notes:

a – Dell Inc represents the combined revenues for Dell and EMC.

b – Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016 and going forward.

c – HPE/New H3C Group includes the acquisition of Nimble, completed in April 2017.

* – IDC declares a statistical tie in the worldwide enterprise storage systems market when there is one percent difference or less in the revenue share of two or more vendors.

Systèmes de stockage externe

Si l’on s’en tient aux systèmes de stockage externe, on trouve toujours Dell à la première place, avec 32,9% du chiffre d’affaires du secteur, devant NetApp avec 14,2% du chiffre d’affaires et HPE/New H3C Group avec 10,4% de part de marché. Suivent ensuite Hitachi (7,3%) et IBM (5,8%), ce dernier enregistrant une baisse de revenus de 17,3%, la seule du classement.

Top 5 Vendor Groups, Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, First Quarter of 2018 (Revenues are in Millions) Company 1Q18 Revenue 1Q18 Market Share 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share 1Q18/1Q17 Growth 1. Dell Inc a $2,060.1 32.9% $1,424.3 27.2% 44.6% 2. NetApp $890.1 14.2% $731.6 14.0% 21.7% 3. HPE/New H3C Group b c $652.2 10.4% $596.1 11.4% 9.4% 4. Hitachi $457.9 7.3% $449.1 8.6% 2.0% 5. IBM $364.2 5.8% $440.6 8.4% -17.3% Others $1,830.7 29.3% $1,599.9 30.5% 14.4% All Vendors $6,255.0 100.0% $5,241.6 100.0% 19.3% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, June 5, 2018

Notes:

a – Dell Inc represents the combined revenues for Dell and EMC.

b – Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016 and going forward.

c – HPE/New H3C Group includes the acquisition of Nimble, completed in April 2017