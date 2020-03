Après une chute de près de 7% au troisième trimestre, le marché des serveurs s’est redressé en fin d’année grâce aux livraisons d’ODM. Le quatrième trimestre se termine ainsi avec une croissance des ventes de 7,5% en année glissante pour atteindre 25,4 milliards de dollars rapporte IDC. Les livraisons ont quant à elles bondi de 14% pour atteindre un peu plus de 3,4 millions d’unités. Les serveurs d’entrée de gamme ont vu leurs ventes grimper de 12,1% à 19,7 milliards de dollars. En revanche, les serveurs milieu de gamme ont enregistré une baisse de 14,1% à 3,3 milliards de dollars. Enfin, les serveurs haut de gamme ont généré 2,4 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 8,9%.

« Bien que le marché des serveurs ait repris sa croissance au cours du quatrième trimestre, il s’agissait d’un résultat contrasté, car la forte demande de l’hyperscale a profité au groupe de fournisseurs ODM Direct, qui, combinée à de solides achats de serveurs non x86, a permis de développer le marché », explique dans un communiqué Sebastian Lagana, directeur de recherche, Plateformes et technologies d’infrastructure chez IDC. « Alors que le marché OEM x86 était mou, on notera que le quatrième trimestre a été l’une des périodes de comparaison les plus difficiles de l’histoire, au cours de laquelle de nombreux OEM ont généré une croissance à deux chiffres et des revenus solides. »

Du côté des constructeurs, HPE (-3,4%) et Dell (-9,9%) ont vu leur chiffre d’affaires et leur part de marché reculer. Avec respectivement 16,3% et 15,7% du marché, ils conservent la tête du Top 5, devant IBM qui, malgré des ventes qui ont bondi de 17,6% doit se contenter d’une part de marché de 9,9%. Inspur a terminé quatrième avec une part de marché de 6,8% et une croissance d’une année sur l’autre de 12,1%. Les Chinois Lenovo (-2,6%) et Huawei (+1,8%) se partagent la cinquième place. Avec 25,5% des revenus totaux, les fournisseurs ODM ont généré 6,47 milliards de dollars de revenus, soit une croissance de 37,9%.

Côté livraisons, Dell conserve la première place du Top 5 malgré des expéditions en baisse de 5,4% devant HPE, Inspur, Lenovo et Huawei dont les livraisons on toutes progressé.

Top 5 Companies, Worldwide Server Vendor Revenue, Market Share, and Growth, Fourth Quarter of 2019 (Revenues are in US$ Millions) Company 4Q19 Revenue 4Q19 Market Share 4Q18 Revenue 4Q18 Market Share 4Q19/4Q18 Revenue Growth T1. HPE/New H3C Groupa* $4,137.2 16.3% $4,281.0 18.2% -3.4% T1. Dell Technologies* $3,986.6 15.7% $4,426.4 18.8% -9.9% 3. IBM $2,295.2 9.1% $1,951.0 8.3% 17.6% 4. Inspur/Inspur Power Systemsb $1,736.1 6.8% $1,548.8 6.6% 12.1% T5. Lenovo* $1,417.6 5.6% $1,455.8 6.2% -2.6% T5. Huawei* $1,284.5 5.1% $1,262.3 5.4% 1.8% ODM Direct $6,470.9 25.5% $4,693.3 19.9% 37.9% Rest of Market $4,023.7 15.9% $3,963.9 16.8% 1.5% Total $25,351.9 100% $23,582.4 100% 7.5% Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, March 12, 2020

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide server market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.

a Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC is reporting external market share on a global level for HPE and New H3C Group as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016.

b Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC is reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.

Top 5 Companies, Worldwide Server Unit Shipments, Market Share, and Growth, Fourth Quarter of 2019 Company 4Q19 Unit Shipments 4Q19 Market Share 4Q18 Unit Shipments 4Q18 Market Share 4Q19/4Q18 Unit Growth 1. Dell Technologies 549,488 16.1% 580,579 19.4% -5.4% 2. HPE/New H3C Groupa 507,228 14.9% 484,668 16.2% 4.7% 3. Inspur/Inspur Power Systemsb 270,567 8.0% 247,600 8.3% 9.3% T4. Lenovo* 233,896 6.9% 190,721 6.4% 22.6% T4. Huawei* 216,734 6.4% 211,618 7.1% 2.4% ODM Direct 1,054,743 31.0% 689,394 23.1% 53.0% Rest of Market 570,667 16.8% 582,070 19.5% -2.0% Total 3,403,323 100% 2,986,651 100% 14.0% Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, March 12, 2020

