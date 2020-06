Selon IDC, les revenus des fournisseurs sur le marché mondial des serveurs ont diminué de 6,0% d’une année sur l’autre pour s’établir à 18,6 milliards de dollars au premier trimestre. En volume, les livraisons de serveurs ont quant à elles reculé d’un petit 0,2% d’une année sur l’autre pour atteindre un peu moins de 2,6 millions d’unités.

Le chiffre d’affaires des serveurs d’entrée de gamme a diminué de 2,1% à 15,1 milliards de dollars, tandis que les revenus des serveurs de milieu de gamme ont chuté de 23,0% à un peu moins de 2,6 milliards de dollars, enfin, le chiffre d’affaires des systèmes haut de gamme a baissé de 9,1% pour s’établir à un peu moins de 1,0 milliard de dollars.

« Les performances du marché des serveurs étaient relativement similaires à celles du quatrième trimestre, quoique un peu plus discrètes, avec des points positifs, notamment le groupe des fournisseurs ODM Direct répondant à une forte demande de la part de ses principaux clients hyperscalers et fournisseurs de cloud, et la vitalité soutenue dans l’espace serveur non x86 », explique dans un communiqué Sebastian Lagana, directeur de recherche, plateformes et technologies d’infrastructure chez IDC. « Cela dit, le marché OEM a été confronté à des vents contraires dus à la combinaison du ralentissement de la demande des entreprises pour les serveurs x86 et à des contraintes de la chaîne d’approvisionnement, toutes deux largement motivées par des impacts macroéconomiques. »

Côté fournisseurs, la position de numéro un du marché était détenue par Dell Technologies avec 18,7% des revenus générés. HPE/New H3C Group occupant la deuxième position avec 15,5%, suivi d’Inspur/Inspur Power Systems avec 7,1%, Lenovo avec 5,6% et IBM avec 4,8%. Le groupe de fournisseurs ODM Direct représentait 25,9% du chiffre d’affaires total des serveurs et était en hausse de 6,1% d’une année sur l’autre à près de 4,83 milliards de dollars. En termes de livraisons, c’est encore Dell Technologies qui dominait le marché mondial avec 18,4% de toutes les unités expédiées au cours du trimestre.

Top 5 Companies, Worldwide Server Vendor Revenue, Market Share, and Growth, First Quarter of 2020 (Revenues are in US$ Millions) Company 1Q20 Revenue 1Q20 Market Share 1Q19 Revenue 1Q19 Market Share 1Q20/1Q19 Revenue Growth 1. Dell Technologies $3,473.7 18.7% $3,993.5 20.2% -13.0% 2. HPE/New H3C Groupa $2,891.3 15.5% $3,555.0 18.0% -18.7% 3. Inspur/Inspur Power Systemsb $1,324.4 7.1% $1,219.9 6.2% 8.6% T4. Lenovo* $1,043.5 5.6% $1,131.8 5.7% -7.8% T4. IBM* $884.2 4.8% $760.1 3.8% 16.3% ODM Direct $4,826.4 25.9% $4,549.3 23.0% 6.1% Rest of Market $4,168.3 22.4% $4,588.4 23.2% -9.2% Total $18,611.8 100.0% $19.797.9 100.0% -6.0% Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, June 9, 2020

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide server market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.

a Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC is reporting external market share on a global level for HPE and New H3C Group as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016.

b Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC is reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.

Marché du stockage : Dell toujours en tête

IDC s’est également intéressé aux systèmes de stockage. Selon le cabinet d’analyse, les revenus du marché mondial des systèmes de stockage OEM externes ont diminué de 8,2% d’une année sur l’autre pour atteindre 6,5 milliards de dollars au premier trimestre. En revanche, la capacité totale expédiée a augmenté de 3,0% pour atteindre 17,3 exaoctets sur la période. Les revenus générés par les fabricants ODM vendant directement aux centres de données hyperscales ont augmenté de 6,9% pour atteindre 4,9 milliards de dollars, bien que la capacité expédiée ait quant à elle diminué de 20,2% pour s’établir à 54,8 exaoctets. Les expéditions totales de systèmes de stockage (OEM externe, ODM direct et serveurs de stockage) ont chuté de 18,1% à 92,7 exaoctets.

« Le marché OEM externe a été confronté à des vents contraires au cours du premier trimestre, les entreprises du monde entier ayant subi les effets de la pandémie mondiale », indique Sebastian Lagana. « Les ODM ont une fois de plus généré de la croissance, profitant de l’augmentation des dépenses des hyperscalers. Une demande qui, selon nous, restera solide tout au long du premier semestre 2020, alors que de nombreuses entreprises continuent de recourir au travail à distance, et que les particuliers ainsi que les salariés tirent parti des outils de collaboration et du contenu basés sur le cloud. »

Côté constructeurs, Dell conserve ici aussi la première place avec un part de marché stable de 33,2%, devant NetApp, HPE/New H3C Group, Hitachi, IBM, Pure Storage et Huawei.

Top 5 Companies, Worldwide Enterprise External OEM Storage Systems Market, First Quarter of 2020 (Revenues are in US$ millions) Company 1Q20 Revenue 1Q20 Market Share 1Q19 Revenue 1Q19 Market Share 1Q20/1Q19 Revenue Growth 1. Dell Technologiesa $2,162.0 33.2% $2,355.9 33.2% -8.2% 2. NetApp $715.7 11.0% $894.9 12.6% -20.0% 3. HPE/New H3C Groupb $646.2 9.9% $778.2 11.0% -17.0% 4. Hitachi $430.3 6.6% $470.5 6.6% -8.5% T5. IBM* $332.1 5.1% $320.0 4.5% 3.8% T5. Pure Storage* $311.7 4.8% $289.5 4.1% 7.7% T5. Huawei* $270.7 4.2% $230.0 3.2% 17.7% Rest of Market $1,652.9 25.3% $1,766.5 24.9% -6.4% Total $6,521.7 100.0% $7,105.4 100.0% -8.2% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, June 9, 2020.

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide enterprise storage systems market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or unit shipments among two or more vendors.

a Dell Technologies represents the combined revenues for Dell and EMC.

b Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC is reporting market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016.