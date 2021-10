Selon IDC, les revenus provenant des ventes de produits d’infrastructure informatique (serveurs, solutions de stockage et commutateurs Ethernet) pour les environnements cloud publics et privés, ont baissé de 2,4% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2021. Une baisse qui clôt une série de 6 trimestres consécutifs de hausse. En revanche, les investissements dans l’infrastructure informatique traditionnelle non cloud ont augmenté de 3,4% au cours de la période.

Les revenus provenant de la vente d’infrastructures matérielles destinées au cloud public ont diminué de 6,1% à 11,9 milliards de dollars d’une année sur l’autre mais sont en progression de 17% par rapport au premier trimestre. La faiblesse apparente des revenus pour le cloud public s’explique par la comparaison avec un trimestre exceptionnellement haut l’an dernier. Avec la flambée des investissements cloud aux premier mois de la pandémie, le T2 2020 affichait une croissance de 55,5%. Un tel écart dans les taux de croissance, attribuable à des événements exceptionnels, crée des comparaisons « difficiles » qui ne reflètent pas les tendances à long terme observe IDC, qui s’attend à une demande forte et continue pour les infrastructures cloud publiques, qui dépasseront les infrastructures non cloud d’ici 2022.

En revanche, les dépenses consacrées au cloud privé enregistrent une croissance d’une année sur l’autre de 7,8% à 4,9 milliards de dollars.

Malgré la faiblesse du T2, IDC prévoit sur l’ensemble de l’année 2021 une hausse de 12% des dépenses d’infrastructures cloud à 74,3 milliards de dollars. Et de 2,7% à 59,9 milliards pour les infrastructures non cloud.

Les dépenses en infrastructure cloud public devrait croître de 11,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 51,4 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année. Et celles en infrastructure cloud privé de 14,1 % à 22,8 milliards de dollars.

IDC effectue également le suivi des commandes passées par les fournisseurs de services (de cloud, numériques et communication). Sur le deuxième trimestre, ils ont dépensé 17,1 milliards de dollars en infrastructure de calcul et de stockage, en baisse de 1,9% d’une année sur l’autre et de 13,6% comparé au trimestre précédent. Ces dépenses représentaient 56,5 % du marché total des infrastructures de calcul et de stockage. IDC s’attend à ce que les dépenses de calcul et de stockage des fournisseurs de services atteignent 74,6 milliards de dollars pour 2021, soit une croissance de 10,5 % d’une année sur l’autre.

Au niveau géographique, les zones en hausse au deuxième trimestre sont l’Asie/Pacifique, l’Amérique latine, le Canada, et l’Europe centrale et orientale. Celles en baisse sont les Etats-Unis, l’Europe occidentale, le Moyen-Orient et l’Afrique. Mais toutes les zones devraient finir l’année en croissance comparée à l’année précédente.

Au niveau des fournisseurs, Dell Technologies, HPE/H3C et Lenovo/Lenovo NetApp Technologies augmentent leurs ventes, tandis qu’Inspur/Inspur Power Systems et Huawei connaissent des baisses par rapport au deuxième trimestre 2020.

Top Companies, Worldwide Cloud Infrastructure Vendor Revenue, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q2 2021 (Revenues are in Millions) Company 2Q21 Revenue (US$M) 2Q21 Market Share 2Q20 Revenue (US$M) 2Q20 Market Share 2Q21/2Q20 Revenue Growth 1. Dell Technologies $2,614 15.5% $2,365 13.7% 10.5% 2. HPE/H3C(a) $1,911 11.4% $1,773 10.3% 7.8% T3. Inspur/Inspur Power Systems(b)* $1,438 8.5% $1,917 11.1% -25.0% T3. Lenovo/Lenovo NetApp Technologies(c)* $1,225 7.3% $1,107 6.4% 10.6% T5. Huawei* $439 2.6% $573 3.3% -23.4% T5. Cisco* $362 2.2% $423 2.5% -14.4% T5. IBM* $343 2.0% $491 2.8% -30.2% T5. NetApp* $293 1.7% $263 1.5% 11.3% ODM Direct $6,166 36.7% $6,832 39.6% -9.8% Rest of Market $2,033 12.1% $1,492 8.7% 36.2% Total Vendor Revenue $16,824 100.0% $17,238 100.0% -2.4% IDC’s Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment, Q2 2021

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide cloud IT infrastructure market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

(a) Due to the existing joint venture between HPE and H3C, IDC is reporting external market share on a global level for HPE and H3C as « HPE/H3C » starting from 2Q 2016. Per the JV agreement, Tsinghua Holdings subsidiary, Unisplendour Corporation, through a wholly owned affiliate, purchased a 51% stake in H3C and HPE has a 49% ownership stake in the new company.

(b) Inspur revenues include revenues and server units for Inspur Power Systems. Inspur is reported as a separate company with revenues including Inspur OEM systems and Inspur Power Systems locally developed and branded systems revenue. Per the JV agreement, Inspur Power Commercial System Co., Ltd., has total registered capital of RMB 1 billion, with Inspur investing RMB 510 million for a 51% equity stake, and IBM investing RMB 490 million for the remaining 49% equity stake.

(c) Lenovo/Lenovo NetApp Technologies revenues include revenues from the joint venture which is comprised by Lenovo with a 51% equity stake, and NetApp with the remaining 49% equity stake