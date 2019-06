A la lecture des derniers comptages trimestriels d’IDC (tableau 1), on constate que Dell est bien accroché à la place de leader du marché des serveurs. Avec des revenus en croissance de 8,9%, frôlant désormais les 4 milliards de dollars (3,99 milliards de dollars), le constructeur texan détient 20,2% d’un marché atteignant désormais 19,80 milliards de dollars (+4,4%). Il conforte donc son avance sur HPE. Avec une hausse imperceptible de 0,2%, ce dernier a engrangé 3,52 milliards de dollars et a vu sa part de marché reculer de 0,7 point à 17,8%.

La plus forte progression est celle d’Inspur (associé à sa co-entreprise avec IBM, Inspur Power Systems), dont le chiffre d’affaires bondit de 36,4% à 1,22 milliards de dollars, soit une part de marché de 6,2%. On trouve ensuite Lenovo et Cisco dont les revenus progressent respectivement de 3,9% et 6,9% et dépassent le milliard de dollars. Un franchissement de cap pour Cisco. On notera que le groupe des fournisseurs ODM enregistre une baisse de 1% de ses revenus, sa part de marché reculant à 23,0%. « La demande émanant des entreprises et des très grandes entreprises ayant recours à des ODM a été moins vorace que lors des trimestres précédents. Conjuguée à une période de comparaison difficile l’année précédente, cela a affecté le rythme de croissance du marché au cours du premier trimestre », estime Sebastian Lagana, directeur de recherche chez IDC.

Avec une croissance des revenus de 9,8% d’une année à l’autre, le Japon a été la région la plus dynamique, devant l’Asie / Pacifique (+ 7,4%), la région EMEA (+4,1%) et les États-Unis (+ 3,5%). En revanche, le Canada (-9,6%) et l’Amérique latine (-14,9%) ont vu leur chiffre d’affaires se contracter.

Sur le plan des livraisons (tableau 2), après six mois consécutifs de croissance à deux chiffres de ses revenus, le marché a baissé de 5,1% pour atteindre 2,58 millions d’unités. On retrouve ici dans l’ordre Dell, HPE et Inspur. Mais, avec 204.900 unités livrées, soit une part de marché de 7,9%, seul le dernier du trio affiche une hausse. Dell voit ses livraisons régresser de 7% à 517.000 unités, sa part de marché reculant de 0,4 point à 20,0%. En baisse de 10,9%, HPE a livré au cours du premier trimestre 406.000 unités et voit ainsi sa part de marché perdre 1 point à 15,7%. Derrière le trio de tête, on trouve dans l’ordre Super Micro, Lenovo et Huawei avec chacun une part de marché proche de 5% et un déclin des livraisons à deux chiffres, à l’exception du dernier dont les expéditions ne baissent que de 2,1%.

Top 5 Companies, Worldwide Server Vendor Revenue, Market Share, and Growth, First Quarter of 2019(Revenues are in US$ Millions) Company 1Q19 Revenue 1Q19 Market Share 1Q18 Revenue 1Q18 Market Share 1Q19/1Q18 Revenue Growth 1. Dell Technologies $3,993.2 20.2% $3,666.0 19.3% 8.9% 2. HPE/New H3C Groupa $3,518.3 17.8% $3,509.9 18.5% 0.2% T3. Inspur/Inspur Power Systems* b $1,219.9 6.2% $894.4 4.7% 36.4% T3. Lenovo* $1,131.8 5.7% $1,088.9 5.7% 3.9% T3. Cisco* $1,047.7 5.3% $980.1 5.2% 6.9% ODM Direct $4,549.3 23.0% $4,594.5 24.2% -1.0% Rest of Market $4,344.3 21.9% $4,229.8 22.3% 2.7% Total $19,804.5 100% $18,963.7 100% 4.4% Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, June 5, 2019

Top 5 Companies, Worldwide Server Unit Shipments, Market Share, and Growth, First Quarter of 2019 (Shipments are in thousands) Company 1Q19 Unit Shipments 1Q19 Market Share 1Q18 Unit Shipments 1Q18 Market Share 1Q19/1Q18 Unit Growth 1. Dell Technologies 517.0 20.0% 555.8 20.4% -7.0% 2. HPE/New H3C Groupa 406.0 15.7% 455.8 16.7% -10.9% 3. Inspur/Inspur Power Systemsb 204.9 7.9% 175.0 6.4% 17.0% T4. Super Micro* 138.1 5.3% 156.2 5.7% -11.6% T4. Lenovo* 135.8 5.3% 160.7 5.9% -15.5% T4. Huawei* 125.5 4.9% 128.1 4.7% -2.1% ODM Direct 651.4 25.2% 691.1 25.4% -5.7% Rest of Market 403.4 15.6% 398.7 14.7% 1.2% Total 2,582.0 100% 2,721.4 100% -5.1% Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, June 5, 2019

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide server market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.

a Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE and New H3C Group as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016.

b Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC will be reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.