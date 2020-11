SentineOne a levé 267 millions de dollars auprès de Tiger Global Management, avec la participation de Sequoia Capital Global Equities et d’investisseurs existants, notamment Insight Partners et Third Point Ventures. Cette levée de fonds « considérablement sur-souscrite » permettra d’accélérer l’hypercroissance en raison d’une forte demande pour sa plateforme Singularity XDR insiste l’éditeur de cybersécurité dans un communiqué. Selon lui, depuis son financement de 200 millions de dollars intervenu en février 2020, sa valorisation a triplé dépassant désormais les 3 milliards de dollars.

« Nous avons établi la norme en matière de cybersécurité basée sur l’IA pour la nouvelle normalité », affirme Tomer Weingarten, CEO et cofondateur de SentinelOne, dans le communiqué. « Les technologies du cloud, des conteneurs et de l’IoT renforcent la main-d’œuvre distribuée d’aujourd’hui. Une vue cohérente de l’ensemble du réseau d’entreprise et une couche de sécurité autonome en temps réel sur tous les actifs connectés sont nécessaires pour protéger les personnes, les entreprises et leurs données, où qu’elles se trouvent. Notre solution de plateforme fournie via le cloud est spécialement conçue pour sécuriser et opérationnaliser les données d’entreprise d’aujourd’hui partout où elles résident. »

« Les huit derniers mois ont été un point d’inflexion dans nos activités à travers le monde », indique de son côté Nicholas Warner, directeur de l’exploitation de la société. « La demande de technologies flexibles qui peuvent être autonomes – sans nécessiter de services et de personnel – ne fera qu’augmenter à mesure que le paysage des menaces évolue. Notre facilité de déploiement et notre remédiation autonome ont fait de nous la solution incontournable pour remplacer à grande échelle d’autres produits de nouvelle génération. »

La société de Mountain View annonce une croissance de ses revenus de 130% en glissement annuel auprès des entreprises du Fortune 500 et précise qu’elle compte 4 des entreprises du Fortune 10 parmi ses clients. Plus des trois-quarts de ses clients (77%), s’abonneraient à plusieurs modules de sa plateforme. Son taux de rétention serait de 125%.

En septembre dernier, le responsable du channel EMEA de l’éditeur israélo-américain, Roland Stitt, avait indiqué à Channel Partner Insight que SentinelOne avait triplé ses effectifs dans la zone EMEA où il a enregistré une croissance nette de 105% des nouvelles affaires au cours de l’exercice précédent. De son côté, le patron de la zone EMEA, Daniel Kollberg, avait indiqué à nos confrères, que la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne faisaient l’objet d’une attention particulière.