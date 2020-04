Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Daniel Bernard, directeur marketing de SentinelOne.

Channelnews : Quand pensez-vous que SentinelOne pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Daniel Bernard : À l’échelle internationale, 70% des employés de SentinelOne sont en télétravail et nous continuons à fonctionner de la même façon. Nous voulons nous assurer que nos employés pourront retourner au bureau en toute sécurité. Le retour au bureau ainsi que le redémarrage de nos événements prospects/clients ne seront possibles que dans les zones géographiques, ne présentant plus de danger, où il sera autorisé de le faire. Le Covid-19 est une période éprouvante mais qui nous permet de révéler nos capacités : nous sommes présents pour nos clients 24 heures sur 24, tous les jours de l’année pour les aider à déjouer les attaques ciblant leurs postes de travail.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Daniel Bernard : Non, SentinelOne n’a pas l’intention de réduire ses effectifs.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Daniel Bernard : La dégradation de l’économie à l’échelle mondiale est une épreuve pour tout le monde, mais nous constatons que la demande en solutions de cybersécurité des terminaux est toujours forte dans de nombreux secteurs, y compris dans les secteurs en difficulté qui cherchent des moyens d’optimiser à la fois les dépenses, le personnel et la sécurité. SentinelOne les aide à répondre à l’ensemble de ces besoins, en réunissant plusieurs produits en un seul et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités grâce à notre technologie basée sur l’IA.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Daniel Bernard : Certains clients, issus de secteurs d’activité très touchés, coopèrent avec les distributeurs et avec SentinelOne sur ces questions de paiements. Notre approche consiste à les aider à sécuriser gratuitement leurs terminaux pendant cette crise sanitaire. Nous avons mis en place à cet effet le programme « Free Platform Access » il y a un peu plus d’un mois.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Daniel Bernard : Nous surveillons le niveau de nos dépenses et recrutons avec prudence. Cependant, nous continuons à fonctionner et à nous développer malgré le contexte actuel.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Daniel Bernard : Nous pensons que le télétravail va se développer de plus en plus au sein des entreprises. Tout se fera davantage virtuellement. D’un point de vue informatique, cela signifie que la prédominance du réseau physique va tendre à s’atténuer au profit des technologies basées sur le Cloud, qui exploitent l’IA, pour aider les entreprises à gérer les risques de manière proactive. Par ailleurs, les solutions sur site, bien qu’encore importantes pour certains secteurs, deviendront moins attrayantes pour les entreprises.

Témoignage recueilli par courriel le 28 avril 2020