Cegedim Outsourcing et SentinelOne, éditeur de solutions de protection des terminaux, annoncent la signature d’un partenariat commercial qui permet au spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et du BPO d’enrichir son offre de sécurité au niveau de la protection du poste de travail. « A l’heure où de nouvelles techniques d’attaque peuvent être facilement rendues indétectables, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à faire face à celles-ci. Elles sont par conséquent nombreuses à chercher de nouvelles technologies visant à mieux protéger leurs équipements contre les programmes malveillants et autres formes d’attaques », explique un communiqué de Cegedim Outsourcing.

SentinelOne assure la prévention, la détection, la remédiation des menaces ainsi que des fonctions d’analyses Forensics au travers d’une plateforme unifiée. Grâce à l’apprentissage machine et à l’intelligence artificielle, la plateforme SentinelOne Endpoint Protection Platform (EPP) assure une protection proactive contre les menaces avancées, tout en automatisant entièrement la détection et la neutralisation des problèmes sur les terminaux. SentinelOne surveille chaque processus système offrant une meilleure visibilité sur les terminaux.

« Cegedim Outsourcing est aujourd’hui reconnu comme un spécialiste du poste de travail », déclare dans le communiqué Fabien Fudalej, directeur de la BU IT et BPO de Cegedim Outsourcing. « Dans ce cadre, nous veillons à identifier et intégrer les technologies clés et associer les acteurs ayant des valeurs identiques afin de pouvoir étendre notre catalogue de façon naturelle. Nous avons été séduits par la technologie de SentinelOne dont la solution vient naturellement compléter notre offre. Elle nous apporte une valeur ajoutée qui nous permet de répondre à un spectre encore plus large en matière de protection du poste de travail chez nos clients et prospects. Particulièrement performante, la plateforme de SentinelOne pourrait également nous permettre, à terme, de devenir fournisseur d’une offre MSSP (Managed Security Service Provider). »

Cegedim Outsourcing et SentinelOne organiseront le 7 juin prochain à Paris, un événement qui proposera une présentation du partenariat et une démonstration de la solution. Inscription sur le site de Cegedim Outsourcing www.cegedim-outsourcing.fr.