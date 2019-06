SentinelOne vient de lever 120 millions de dollars au cours d’un tour de table mené par le fonds de capital-risque Insight Partners, avec la participation de Samsung Venture Investment Corporation, NextEquity et d’autres investisseurs, dont Third Point Ventures, Redpoint Ventures, Granite Hill et Data Collective. Cette opération porte le total des fonds levés jusqu’à présent à plus de 230 millions de dollars.

Dans une interview accordée à CRN, le CEO de l’éditeur, Tomer Weingarten, a expliqué que ce dernier investissement s’expliquait par la croissance « explosive » de SentinelOne au cours de la dernière année, ainsi que par l’évolution de ses produits. L’argent levé servira pour son développement, les ventes et le marketing. « Nous allons l’utiliser pour nous développer massivement et continuer à déloger les éditeurs de logiciels antivirus en place dans tous les domaines », a-t-il ajouté. « Nous l’utiliserons également pour amener la protection des appareils basée sur l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle jusqu’à la périphérie du réseau, couvrant ainsi le centre de données, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les charges de travail cloud de l’Internet des objets. » Ces derniers sont désormais protégés par SentinelOne Ranger, une gamme de produits. Spécifiques.

« La sécurité des terminaux a atteint un point de maturité étonnant, mettant en évidence une opportunité de marché énorme pour la technologie et l’équipe de SentinelOne », commente dans un communiqué le CEO d’Insight Partners, Teddie Wardi. « Les méthodes d’attaque sont de plus en plus perfectionnées et les clients exigent une technologie autonome innovante pour conserver une longueur d’avance. Nous reconnaissons que la solide équipe de direction et la vision de SentinelOne sont uniques sur le marché, comme en témoigne la croissance explosive de la société et son modèle commercial très différencié par rapport aux sociétés de cybersécurité concurrentes. »

Avec une croissance annuelle de plus de 200% et plus de 2.550 clients revendiqués dans le monde SentinelOne vit une période faste.