SentinelOne continue d’accélérer en France. Trois ans après avoir démarré son activité commerciale, l’éditeur spécialisé dans les solutions de protection des points d’extrémité de nouvelle génération vient de passer la barre des 350 clients en France, soit un doublement en l’espace d’un an. Ses ventes ont connu la même dynamique de croissance. L’éditeur ne divulgue pas le nombre de ses utilisateurs en France mais son directeur du channel Europe du Sud, Franck Trognée, précise que son principal client compte plus de 100.000 postes à lui tout seul.

Facteur essentiel de son succès : sa solution, basés sur l’apprentissage automatique, qui est capable de détecter les menaces connues et inconnues (zero day) quel que soit le vecteur de menace (fichiers, injection mémoire, mouvements latéraux, PowerShell, etc.) et de mener instantanément des actions de remédiation.

SentinelOne se présente ainsi comme le premier à avoir réuni les fonctions d’EPP (Endpoint protection platform ou protection du poste de travail) et d’EDR (Endpoint Detection and Response ou remédiation sur le poste de travail) sur un seul agent autonome. L’éditeur se voit en fossoyeur des éditeurs d’antivirus traditionnels, réputés inopérants face aux vecteurs d’attaque exotiques et aux menaces zero day. Il est lui-même directement concurrencé par de nombreux acteurs parmi lesquels, Cylance, Opswat et Ensilo, figurent parmi les plus connus. Toutefois, il n’hésite pas à nouer des partenariats technologiques (Fortinet) ou OEM (Sonicwall) avec les acteurs de la sécurité qui ne maîtrisent pas la protection des postes de travail.

Mais c’est aussi grâce aux partenaires que SentinelOne enregistre cette croissance en France, estime Franck Trognée. L’éditeur se concentre sur une vingtaine de partenaires actifs. Le principal, Novidy’s l’accompagne depuis le début sur les grands comptes. Il a été rejoint plus récemment par Capgemini Sogeti et par Orange Cyber Défense. Sur le marché des petites et moyennes entreprises, SentinelOne s’appuie sur des fournisseurs de services infogérés tels Securiview (le plus ancien), AISI, SNS ou, tout dernièrement, Adista. Avec ses deux cents commerciaux répartis sur trente agences, ce dernier représente une belle prise pour l’éditeur qui espère en retirer une capillarité améliorée.

Créée en 2013 (mais commercialement active que depuis 2015) SentinelOne est encore une jeune entreprise. Elle a levé depuis sa création 229,5 M$ en six tours, dont 120 M$ l’année dernière. Créditée de 100 M$ de CA par Owler, elle consacre actuellement de gros investissements pour soutenir sa croissance. En France, ces investissements se traduisent en visibilité (participation aux grands événements de la cybersécurité, campagnes d’affichage…) et en recrutements. Constituée de cinq personnes jusqu’à présent, l’équipe française devrait ainsi doubler d’ici au deuxième semestre 2020 avec l’arrivée de deux avant-vente, d’un commercial terrain, et d’un ou deux commerciaux sédentaires.