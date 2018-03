Forcepoint qui vient d’étoffer son portefeuille de solutions Human Point System, compte dynamiser la vente indirecte pour développer ses ventes. Dans ce but, il vient de créer le poste de Responsable Channel Senior qu’il a confié à Senaporak Lam.

Ce dernier possède une solide expérience dans le domaine et plus particulièrement dans la vente de solutions de cybersécurité puisqu’il a occupé pendant 10 ans les fonctions de directeur channel de Kaspersky Lab France. Avant de rejoindre l’éditeur russe, Senaporak a construit sa carrière commerciale et managériale au sein d’entreprises telles qu’Avanquest Software (anciennementBVRP Software) et AB Soft dont il fut responsable commercial, ou encore chez Innelec Multimedia en tant que commercial spécialisé.

Senapolak Lam est diplômé de l’ICS Bégué, qui forme aux métiers de la finance.

« Je suis particulièrement heureux de rejoindre l’équipe France de Forcepoint », explique dans un communiqué Senaporak Lam. « Son offre axée sur le Facteur Humain s’avère particulièrement adaptée à l’évolution de la cybersécurité et met en lumière l’approche dépassée des acteurs traditionnels. Au niveau du channel, je peux déjà constater le dynamisme et l’intérêt suscité par nos solutions, tant en termes technologiques avec son du focus plus grand vers l’utilisateur final, en permettant une protection qui s’adapte au niveau de risque et applique de façon dynamique un renforcement des politiques de sécurité, qu’en opportunités de croissance dans les années à venir. »