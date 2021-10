Forcepoint annonce avoir conclu un accord pour racheter le spécialiste de la sécurité des données et de la protection contre les menaces sur le cloud Bitglass. Basé à Austin au Texas, le fournisseur de solutions de cybersécurité poursuit sa course pour compléter sa plateforme SASE (Secure Access Service Edge) centrée sur les données. Son objectif est de proposer une solution de bout en bout pour protéger l’infrastructure et les actifs de ses clients, et faciliter ainsi leur migration dans le cloud. Plus tôt dans l’année, il avait déjà annoncé l’acquisition de Cyberinc et de Deep Secure.

Bitglass lui apporte sa plateforme Security Service Edge (SSE), qui recouvre passerelle d’accès cloud sécurisé (CASB), passerelle d’accès Web sécurisé (SWG), accès réseau sans confiance (ZTNA), gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM), et prévention des fuites de données (DLP). L’ensemble est géré à partir d’une console cloud unique et délivré à partir de 300 points de présence dans le monde. Forcepoint prévoit de l’intégrer à son architecture SASE Data-First dès la finalisation de l’acquisition.

« La complexité est l’ennemi de la sécurité […) Avec l’acquisition de Bitglass, Forcepoint accélérera notre capacité à répondre au besoin généralisé des clients de permettre aux travailleurs hybrides d’accéder et d’utiliser les informations en toute sécurité partout, sur le Web, dans le cloud et dans les centres de données, plus facilement que jamais auparavant », a déclaré dans un communiqué Manny Rivelo, président-directeur général de Forcepoint.

Forcepoint souligne que le rapprochement des deux offres est une énorme opportunité pour les partenaires et prévoit de s’exprimer dans les prochaines semaines sur l’intégration de l’écosystème de partenaires de Bitglass. La tâche s’annonce ardue. Forcepoint traverse en effet une zone de turbulence suite à son rachat par Francisco Partners fin 2020. Une bonne partie du management, dont le patron du channel, a quitté l’entreprise et l’équipe en charge des partenaires a été réduite de deux tiers.

Il n’en reste pas moins que Forcepoint met ici la main sur une pépite de la cybersécurité. Créé en 2013, Bitglass a été classé par le Gartner comme l’un des quatre leaders du marché des passerelles d’accès cloud sécurisé, aux cotés de Microsoft, McAfee et Netskope. Il était avec Netskope le dernier spécialiste indépendant parmi ces leaders.