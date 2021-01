Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour 2021. Aujourd’hui, les prévisions de Sénaporak Lam, directeur des ventes d’Abbakan, la division sécurité du grossiste Ingram Micro.

« Face à la pandémie, les organisations ont dû revoir leur façon de fonctionner : Généralisation du télétravail, accélération du rythme de la transition des entreprises vers le Cloud… augmentant ainsi les surfaces d’attaque. Quelles sont les enjeux de Cybersécurité en 2021 ?

Notre constat chez Ingram Micro Security, c’est qu’évidemment les ransomwares sont et resteront la principale menace pour bon nombre d’entreprises et ce quelque-soit la taille ou le secteur d’activité. La protection du poste empirique basée sur l’antivirus n’est plus suffisante, tout le monde en convient. Education des utilisateurs, l’usage des nouvelles formes de protections telles que l’EDR (endpoint protection and response), le XDR (eXtended Detection and Response) et le MDR (managed detection and response) sont à envisager.

La gestion de l’identité est également un enjeu de sécurité avec l’introduction de la notion de Zero Trust. En 2021, les organisations seront de plus en plus nombreuses à placer les identités au cœur de leur stratégie de sécurité.

Enfin la sécurisation des environnements multicloud (hybrides et publics) sera cruciale, beaucoup d’acteurs de la cybersécurité s’accordent à dire qu’un nombre croissant de cyberattaques passeront par le Cloud. »

Tribune rédigée par Sénaporak Lam, directeur des ventes Abbakan – Ingram Micro Security