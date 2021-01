Francisco a réalisé l’acquisition du fournisseur de solutions de cybersécurité Forcepoint auprès de Raytheon Technologies. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Basé à Austin au Texas, Forcepoint fournit des solutions basées sur le comportement et d’autres produits de cybersécurité via une plateforme cloud native.

Cette opération accorde à Forcepoint une certaine indépendance. Fondée en 1994 sous le nom de Websense, la société a été acquise par le spécialiste de la défense et de l’aérospatiale Raytheon en 2015. Après le rachat par ce dernier en 2016 de la filiale Stonesoft d’Intel, Websense et Stonesoft ont fusionné sous le nom de Forcepoint.

Simultanément à la conclusion du rachat par Francisco Partners, le nouveau conseil d’administration a procédé à un remaniement du management. Le CEO Matthew Moynahan, qui dirigeait Forcepoint depuis 2016 a cédé sa place à Manny Rivelo, qui a pour mission d’accélérer l’adoption par les clients d’une approche de la sécurité reposant sur l‘architecture SASE. Manny Rivelo possède plus de 30 années d’expérience dans diverses fonctions de direction, de gestion de produits, de support client dans les secteurs de la sécurité et de l’informatique. Il a notamment occupé les postes de CCO (Chief Customer Officer) chez Arista Networks, de président et CEO de F5 Networks, de CEO d’AppViewX ou encore différents postes de responsabilité chez Cisco. Il a commencé sa carrière en 1986 chez JP Morgan où il a notamment déployé un intranet reliant les cambistes de la société.

Dave Stevens rejoint la société en tant que Senior Vice President of Strategy and Execution. Après une longue carrière dans les réseaux, cet ancien cofondateur et CEO de Palo Alto Networks était jusqu’à présent Senior Operating Partner chez Francisco Partners. A son nouveau poste il épaulera la stratégie de commercialisation mondiale de Forcepoint et le développement des opportunités technologiques commerciales.

Autre transfuge du fonds d’investissement où il était jusqu’à présent Operating Partner, John DiLullo est nommé CRO (Chief Revenue Officer). A ce titre, il sera responsable de la conduite des équipes mondiales de vente et de développement des marchés de la société. Avant de rejoindre Francisco Partners, il a occupé des postes de direction chez Lastline, F5 Networks et Aruba Networks.

Enfin, le directeur général de Forcepoint, Sean Berg est promu President of Global Governments and Critical Infrastructure. Il a pour mission de piloter la croissance des revenus et des technologies de la division au niveau mondial. Avant de rejoindre l’entreprise en mai 2017, Sean Berg était vice-président, secteur public de Polycom.

Dave Stevens, John DiLullo et Sean Berg sont placés sous l’autorité de Manny Rivelo.