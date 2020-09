Impacté par la crise de Covid-19, Groupe Open a fait preuve de résilience au premier semestre. Au 30 juin, le chiffre d’affaires s’établissait à 147,9 millions d’euros, soit 5% de moins que les 156,3 millions d’euros générés un an auparavant. « Cette décroissance s’explique par la baisse du taux d’occupation et de l’effectif productif interne (3.180 collaborateurs à fin juin 2020 contre 3.247 à fin décembre 2019) ; impacts directs de la crise sanitaire », précise le groupe dans un communiqué.

Groupe Open n’a pas fait appel au prêt garanti par l’Etat mais a eu recours à l’activité partielle de mars à juillet pour 1.250 collaborateurs, un dispositif arrêté depuis le 1er août pour la majorité d’entre eux. L’essentiel des salariés a adopté le télétravail. Le résultat opérationnel courant s’établit ainsi à 45,3 millions d’euros contre 5,8 millions d’euros un an auparavant, soit une différence de 7%. Le résultat net des activités poursuivies est de 1,4 million d’euros, contre 1,2 millions à l’issue du premier semestre 2019. Le résultat net atteint 0,2 million d’euros, contre une perte de 0,7 million l’an dernier à la même époque.

Pour l’ensemble de l’exercice 2020, « dans un contexte incertain et toujours marqué par un manque de visibilité », Groupe Open anticipe un chiffre d’affaires en décroissance de 5% et un résultat opérationnel courant compris entre 3% et 4%.

Les fondateurs du groupe, associés à un fonds géré par Montefiore Investment, vont par ailleurs lancer une offre publique d’achat sur les actions Groupe Open au prix de 15 euros, « afin d’accompagner la transformation de l’entreprise ». L’ouverture de l’OPA est prévue fin octobre avec une clôture de la procédure début 2021. Les fondateurs et dirigeants contrôleront la nouvelle entité qui sera baptisée New Go dans le cadre d’un pacte d’actionnaires leur conférant la majorité des droits de vote quel que soit le niveau de réussite de l’opération. New Go n’a pas l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire.