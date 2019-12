Après avoir livré fin octobre une première mouture de ses résultats du premier semestre 2019-2020, LDLC en publie la version approuvée par le conseil de surveillance. Comme annoncé, le chiffre d’affaires est de 222,0 millions d’euros, en repli de 5,4% sur un an. Entretemps, les activités de Maginéa, qui représentaient 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires au 1er semestre 2018-2019 et 2,2 millions d’euros sur l’ensemble du dernier exercice, ont été arrêtées.

Hors Materiel.net, en net repli (plus de 32% sur la période selon nos calculs), le chiffre d’affaires BtoC du Groupe progresse de 4,1% à 103,9 millions d’euros. Les ventes des sites d’e-commerce BtoC progressent de 0,7% par rapport à la même période l’an dernier. Le réseau de boutiques affiche une hausse de 18,3% de son chiffre d’affaires semestriel, à 31,4 millions d’euros. L’activité BtoB réalise de son côté un chiffre d’affaires de 75,5 millions d’euros, en progression de 4,5%. Les autres activités contribuent à hauteur de 3,6 millions d’euros contre 3,2 millions d’euros l’an dernier (hors Maginéa), soit une croissance de 13,2% à périmètre comparable.

La marge brute progresse de 2,7 pts pour atteindre 19,0%. L’excédent brut d’exploitation s’établit à 4,7 millions d’euros, en hausse de 7,1 millions d’euros. Après une perte opérationnelle au 1er semestre 2018-2019, liée au développement de différents projets (évolution des systèmes d’information et des plateformes informatiques, lancement de l’implantation en Espagne, mise en place d’une équipe BtoB en région parisienne…), LDLC enregistre une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Le coût de l’endettement financier s’élève à 0,7 million d’euros contre 1,0 million d’euros un an plus tôt. Bénéficiant d’un résultat exceptionnel de 12,1 millions d’euros, principalement lié aux cessions immobilières de l’entrepôt de Nantes et du siège social à Limonest, le résultat net atteint 7,7 millions d’euros au premier semestre, contre une perte de 4,2 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

Les capitaux propres s’établissent à 62,0 millions d’euros (contre 54,3 millions d’euros au 31 mars 2019) pour un endettement financier net ramené à 17,1 millions d’euros (contre 60,3 millions d’euros au 31 mars 2019). Cette réduction significative de 43,2 millions d’euros de l’endettement net permet au groupe de retrouver une marge de manœuvre financière.

Pour la totalité de l’exercice 2019-2020, le groupe table sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 500 millions d’euros et sur un excèdent brut d’exploitation de 14 millions d’euros (versus 1,8 million d’euros en 2018-2019).

« Ce 1er semestre de l’exercice 2019-2020 confirme notre retour à un rythme de croissance et à un niveau de rentabilité en ligne avec les performances historiques du groupe LDLC. Au cours des douze derniers mois, nous avons mené un travail de fond stratégique sur le positionnement de nos marques, et notamment Materiel.net, mais aussi d’optimisation de notre structure opérationnelle. Si ces actions ont, comme escompté, eu un impact sur le chiffre d’affaires de Materiel.net au 1 er semestre, elles ont surtout induit un effet positif structurel sur le taux de marge brute du groupe qui, conjugué aux actions d’optimisation des charges d’exploitation, permettent une amélioration de notre performance opérationnelle visible dès le er semestre », commente dans un communiqué Olivier de La Clergerie, directeur général du groupe LDLC. « Dans un contexte de marché plus normatif pour les activités BtoC, le groupe LDLC est aujourd’hui idéalement positionné et structuré pour tirer pleinement parti des opportunités de croissance sur l’ensemble de ses activités. Avec une structure financière solide et une agilité opérationnelle renforcée, le groupe a pour objectif un chiffre d’affaires de l’ordre de 500 millions d’euros avec une progression très significative de l’excédent brut d’exploitation. »