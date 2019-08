L’intégrateur annonce avoir reçu l’habilitation officielle Rubrik Authorized Support Partner (RASP). Cette certification l’habilite désormais à assurer le maintien en conditions opérationnelles des solutions du spécialiste du cloud data management. Scasicomp est la première entreprise à accéder à cette habilitation sur le marché français. Point de contact unique pour le support des solutions de Cloud Data Management de Rubrik sur les niveaux L1 et L2, il intervient en langue française 24h/24, 7 j/7 et 365 j/an auprès exploitants et des administrateurs informatiques. Scasicomp possède un accès direct et privilégié au centre de support Rubrik, ainsi qu’aux meilleures pratiques de résolution d’incidents ce qui lui permet de garantir les meilleurs temps de résolution des sinistres. « La certification ASP de Scasicomp nous permet de renforcer notre présence sur le marché français [et] va permettre aux clients Rubrik d’avoir accès à des niveaux de support additionnels » déclare Dominique Fleury, country manager France de Rubrik. Scasicomp possédait déjà un laboratoire de support composé de plateformes de tests dédiées à la reproduction des problématiques des clients, d’outils d’analyse et de diagnostics développés en interne ou d’applicatifs de gestion métier. Une appliance Rubrik avec tous les logiciels embarqués est désormais intégrée à ce laboratoire.