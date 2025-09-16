Rubrik est en avance sur ses prévisions. Pour le second trimestre de son exercice fiscal, le spécialiste californien de la sauvegarde et de la protection des données a annoncé une perte plus faible que prévu, tandis que son chiffre d’affaires a dépassé les attentes.

Sur le trimestre clos fin juillet, les revenus ont bondi de 51% d’une année sur l’autre à 309,9M$. Une croissance supérieure aux prévisions de Rubrik qui visait entre 281 et 283 M$. La hausse est tirée par une forte acquisition de nouveaux clients et une augmentation de 55 % des revenus d’abonnement à 297 M$. Cela porte les revenus récurrents annuels (ARR) des abonnements à 1,25 Md$ à fin juillet.

Rubrik a perdu 3 cents par action sur une base ajustée, contre une perte de 40 cents un an plus tôt. Les analystes tablaient sur une perte de 35 cents par action.

Le flux de trésorerie disponible, indicateur clé de la santé opérationnelle, s’est établi à 57,5 ​​M$, contre -32 M$ l’année précédente. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de flux de trésorerie disponible positif.

« Nous avons réalisé un excellent trimestre, avec une croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires et une marge de cash-flow importante. Nous continuons de bâtir une activité en pleine croissance et très rentable. Nous sommes également ravis de finaliser l’acquisition de Predibase, qui renforce notre capacité à fournir à nos clients une IA générative sécurisée, efficace et accélérée », a commenté Bipul Sinha, DG, président et cofondateur de Rubrik (photo).

Rubrik prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d’affaires de 319 à 321 M$ et une perte de 16 à cents par action sur une base ajustée.

Les perspectives pour l’exercice 2026 sont revues en hausse avec un chiffre d’affaires entre 1,22 et 1,23 Md$ contre 1,17 à 1,18 Md$ dans les prévisions du précédent trimestre. La prévision d’ARR passe de 1,38 Md$ à entre 1,40 et 1,41 Md$. L’entreprise s’attend à une perte de 44 à 50 à cents par action sur une base ajustée.

Malgré cette publication solide, l’action Rubrik a plongé de 18% à Wall Street reflétant les attentes élevées des investisseurs. Elle a toutefois progressé de 50 % en 2025 et d’environ 200 % depuis l’introduction en bourse de la société à la mi-2024.