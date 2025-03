L’action de Rubrik a bondi de plus de 27% vendredi, après la publication de résultats supérieurs aux attentes. Pour son quatrième trimestre fiscal clos fin janvier, le spécialiste californien de la sauvegarde et de la protection des données a vu son chiffre d’affaires progresser de 47% sur un an pour atteindre 258,1 millions de dollars. Les analystes tablaient sur 233 millions de dollars. La perte nette ajustée par action a été ramenée à 0,18$ contre 1,52$ un an plus tôt. C’est là encore une bonne surprise pour les analystes qui s’attendaient à une perte de 0,40$.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, les revenus de Rubrik se sont élevés à 828,7 millions de dollars, en augmentation de 54 %, par rapport aux 537,9 millions de dollars de l’exercice 2024. La perte nette ajustée par action a été ramenée à 1,57$ contre 5,72$. C’est aussi le premier exercice ou Rubrik enregistre un flux de trésorerie disponible positif, à 21,6 millions de dollars.

« L’exercice 2025 a été une année charnière pour Rubrik. Notre forte croissance à grande échelle démontre que nous sommes en train de conquérir le marché de la cyber-résilience », s’est félicité le PDG Bipul Sinh (photo).

A noter aussi que les revenus annuels récurrents (ARR) des abonnements, qui avaient franchi le milliard de dollars au troisième trimestre, s’établissaient à 1,09 milliard de dollars au 31 janvier 2025, en hausse de 39% sur un an. Et ce, avec 2246 clients dont l’ARR dépasse les 100.000 dollars (+29%).

Pour le premier trimestre de l’exercice 2026, Rubrik prévoit une perte ajustée comprise entre 0,31 et 0,32$ par action. Le chiffre d’affaires devrait se situer entre 259 et 261 millions de dollars. Les analystes tablaient sur une perte ajustée de 0,50$ par action pour un chiffre d’affaires de 243,3 millions de dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice 2026, Rubrik prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,15 et 1,16 milliard de dollars, supérieur à l’estimation de 1,11 milliard de dollars. La société prévoit une perte ajustée par action de 1,13 à 1,23$, supérieure à l’estimation de 1,25$.

Les revenus récurrents annuels des abonnements pour l’ensemble de l’exercice devraient se situer entre 1,35 et 1,36 milliard de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible devrait se situer entre 45 et 65 millions de dollars.