Rubrik a publié ses résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2025 et largement dépassé les attentes des analystes. Le spécialiste californien de la sauvegarde et de la protection des données a déclaré un chiffre d’affaires en hausse de 43 % sur un an à 236,2 M$, contre 217,5 M$ visés par le consensus. Le fournisseur enregistre une perte nette ajustée par action de 0,21$, en nette amélioration par rapport à une perte de 1,39$ un an plus tôt et moins sévère que les 0,40$ attendus par les analystes. Surtout, Rubrik franchit un cap en matière de revenus récurrents annuels (ARR) d’abonnement.

« Nous sommes incroyablement fiers d’avoir dépassé le milliard de dollars en ARR d’abonnement, en croissance de 38 % d’une année sur l’autre. Il s’agit d’une étape importante franchie en un peu plus de 10 ans depuis la création de l’entreprise. Notre forte croissance à grande échelle montre que nous gagnons le marché de la cyber-résilience », s’est félicité le PDG Bipul Sinh.

Sur le trimestre clos fin octobre, les revenus d’abonnement ont atteint 221,5 M$, en hausse de 38 % d’une année sur l’autre. La société a terminé le trimestre avec 2 085 clients avec un ARR supérieur à 100.000$, en hausse de 32 % sur un an.

Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2025, Rubrik prévoit un chiffre d’affaires compris entre 231,5 et 233,5 M$, contre 225 M$ visés par le consensus. Pour l’ensemble de l’exercice financier, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 860 et 862 M$, supérieur aux prévisions de 834,9 M$ des analystes.

La publication a été saluée avec un bond de plus de 20% de l’action Rubrik vendredi à Wall Street. Le prix de l’action, fixé à 32 dollars lors de l’introduction en bourse en avril dernier, a doublé en dépassant 64 dollars à la clôture.