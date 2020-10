Ricoh Europe vient d’annoncer l’acquisition de MTI Technology. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Cette acquisition permettra aux clients de Ricoh d’accéder à l’expertise et aux compétences de MTI Technology dans les domaines de la cybersécurité et de la sécurité des données, de la modernisation des datacenters, des services services de gestion des infrastructures et des services de transformation de l’IT. De leur côté, les clients de MTI Technology bénéficieront de la visibilité mondiale, de l’assistance continue, de la capacité financière, de l’infrastructure informatique et de la zone d’influence internationale de Ricoh. Ils auront également accès à la gamme de produits Ricoh, qui comprend des systèmes de gestion documentaire, des solutions de gestion des processus métiers, des solutions d’impression de production, la gestion des espaces de travail, des appareils photo numériques et des systèmes industriels.

Principalement fournisseur d’infrastructures à l’origine, MTI Technology s’est développé dans l’espace de la cybersécurité au cours des dernières années.

« Cette acquisition est un véritable changement de cap dans l’espace de l’IT Services et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de transformation de Ricoh en une Digital services company », commente dans un communiqué Alberto Mariani, Senior Vice-Président Office Services chez Ricoh Europe. « Cette acquisition prometteuse nous permet d’étendre notre expertise en matière d’IT Services dans toute la région EMEA et de renforcer nos compétences existantes autour de la transformation des data centers, de la cybersécurité et d’autres offres de transformation IT », ajoute de son côté David Mills, CEO de Ricoh Europe.

Basée à Godalming au Royaume-Uni, MTI Technology compte plus de 200 salariés en Allemagne, au Royaume-Uni et en France

La société continuera à opérer sous sa propre marque dans le cadre des opérations européennes du fabricant japonais. L’équipe de direction actuelle restera en place.

Avec 22,2 millions d’euros de chiffre d’affaires (-3,1% en un an), la filiale française de MTI Technology occupait la 82ème place de notre Top 100 des sociétés de distribution et de services IT 2019.