Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Didier Pichon, vice-président de la filiale française de l’intégrateur MTI.

Channelnews : Quand pensez-vous que MTI pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Didier Pichon : Il est difficile de répondre à cette question, car MTI dépend de la disponibilité de ses clients et de la réouverture des datacenters. Nous souhaitons pouvoir mettre en œuvre des mesures de sureté pour nos collaborateurs à compter du déconfinement annoncé pour le 11 mai. C’est un évènement inédit et nous devons prendre des actions importantes (distanciation, protection, désinfection etc.). Notre souhait est de préparer un retour à la normale pour la mi-juin, même si notre activité de services – intégration, services managés, maintenance – ne s’est pas arrêtée pour autant.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de confinement ?

Didier Pichon : Notre principale priorité est d’accompagner nos clients sur deux axes : les aider afin de soulager leur trésorerie sur 2020 tout en accomplissant leurs projets stratégiques et optimiser l’utilisation de leurs assets pour répondre aux besoins de flexibilité, de performances et de sécurité que la période du Covid a mis en évidence. Ces deux axes induisent pour nos clients une utilisation accrue de nos prestations de services tant en termes de conseil que de transformation.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Didier Pichon : Non, MTI dispose d’un actionnaire solide et les mesures prises rapidement de mise en activité partielle ont permis d’amortir le choc économique créé par le confinement. De plus, la pénurie d’offre de ressources rencontrée depuis deux ans sur le marché du travail, avait déjà amené MTI à une couverture partielle de ses besoins pour couvrir la croissance générée, nous n’avons donc aucun besoin immédiat de réduction des effectifs.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Didier Pichon : MTI va renforcer son offre de service d’intégration et d’exploitation à destination non seulement des clients mais aussi en sous-traitance de nos confrères et constructeurs. Cette solution sera proposée sous forme de modèle mixte : intervention physique et distante. En effet, la période de confinement a créé une latence très importante dans la réalisation des projets signés avant le 16 mars. MTI disposant de ressources importantes en Europe, nous allons pouvoir démultiplier nos équipes afin d’apporter une réponse au goulot d’étranglement qui s’annonce à la reprise de l’activité générale.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Didier Pichon : Beaucoup de nos clients nous ont sollicité pour obtenir des dérogations quant aux délais de paiement. Nous avons à ce jour une part faible d’impayés mais notre trésorerie et notamment notre cash-flow restent notre priorité. MTI optimise depuis maintenant 1 mois l’équation logistique avec ses fournisseurs pour réduire au maximum l’écart entre paiement fournisseurs et paiement clients. Nous encourageons les solutions de financement à destination de nos clients afin de prémunir notre entreprise quant aux risques de trésorerie.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Didier Pichon : À ce jour MTI France n’a pas recours à des prêts. Nous disposons d’une trésorerie suffisante pour couvrir cette période d’activité partielle et nous disposons d’un engagement fort de notre actionnaire garantissant nos besoins financiers. Nous dépendons bien entendu d’un redémarrage rapide de l’activité économique. Dans le cas contraire nous pourrons dans les mois qui viennent faire évoluer notre stratégie.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Didier Pichon : Encore une fois, il est trop tôt pour évaluer avec précision les impacts ou besoins d’évolution directement liés à la période du déconfinement, l’évolution récente de nos outils de travail ainsi que les failles de sécurité récentes, largement commentées dans la presse, avaient déjà amorcé un changement dans la vision des directions informatiques sur les services d’infrastructures : postes de travail virtualisés, sécurité d’accès aux données, cloud privés, recours aux services managés etc… Cette tendance va donc s’accentuer dans les prochains mois, nos clients devront s’appuyer sur des experts de l’infrastructure et des services comme MTI pour mettre en œuvre les stratégies les plus pertinentes.

Témoignage recueilli par courriel le 23 avril 2020