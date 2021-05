Six mois après son rachat par Ricoh, MTI Technology présente sa feuille de route pour les prochaines années. Ricoh lui a assigné la mission de devenir son bras armé pour tout ce qui concerne les services d’infrastructures en Europe. Un domaine dans lequel Ricoh a des ambitions très élevées à moyen terme. Ricoh aimerait ainsi faire monter ses services IT (qui englobent les services d’infrastructures et les services liés aux espaces de travail) à 50% de ses facturations d’ici à trois ans contre 28% aujourd’hui.

Dans cette perspective, le constructeur va consacrer des investissements importants à MTI afin de lui permettre de développer rapidement ses filiales existantes (en Grande Bretagne, en Allemagne et en France) et de se déployer dans les autres pays européens.

Le montant des investissements n’a pas été divulgué pour la filiale française mais l’objectif affiché est de tripler son chiffre d’affaires d’ici à trois ans. En prenant pour référence les 30 M€ réalisés en 2020 (chiffres non définitifs), cela conduit donc à près de 100 M€ d’ici à 2023. Un objectif pour lequel le recrutement ne suffira pas et qui implique donc pour MTI de procéder à des opérations de croissance externe. Une mission confiée à la même équipe de Ricoh IT Services – la division que Ricoh a créée pour diversifier ses activités dans les services IT – qui a mené à bien l’acquisition de la holding financière de MTI Technology.

En France, cette équipe s’est mise en quête d’entreprises positionnées, comme MTI, sur les services d’infrastructures ou sur les niches technologiques que l’intégrateur convoite. En complément de son activité historique, tournée vers le déploiement d’infrastructures datacenters (équipements de calcul, de stockage, de réseaux), MTI a commencé à se diversifier sur des activités telles que la cybersécurité ou l’hybridation cloud (gestion des actifs cloud). Des activités déjà très développées en Grande-Bretagne – la cybersécurité représente 50% de ses revenus – mais peu en France.

Depuis peu, MTI France a entrepris d’internaliser ces services d’hybridation cloud (allant de la migration des applications vers le Cloud à l’orchestration et l’automatisation des charges de travail) qu’il confiait jusque-là à des partenaires, explique Didier Pichon, vice président des ventes France.

MTI France, qui compte 36 collaborateurs, a achevé son exercice fiscal 2020 sur une forte croissance de ses ventes (autour de 30%) et de ses prises de commandes (+42%). L’activité a notamment été tirée par plusieurs gros projets de refonte de datacenters et par une forte croissance de son activité à l’international (accompagnement des clients français sur leurs déploiements à l’étranger), qui a quasiment doublé et qui représente désormais un quart de ses revenus.