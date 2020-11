Après avoir été contraint d’annuler l’édition 2020 de l’exposition, l’organisateur d’IT Partners, Reed Expositions, a prudemment décalé les dates de l’édition 2021. Initialement prévue les 10 et 11 mars 2021, la quinzième édition du salon de la distribution IT devrait se dérouler les 19 et 20 mai 2021 sur le site habituel de Disneyland Paris « Nous sommes tout à fait confiants au vu des engagements déjà pris par nos clients et partenaires sur la tenue du salon en 2021. Nous tenons à les remercier pour leur mobilisation, leur confiance et leur précieuse fidélité », explique dans un communiqué Laurent Eydieu, directeur du salon.

La liste des participants arrêtée au 3 novembre compte 126 entreprises.

En plus des mesures sanitaires désormais traditionnelles (distributeurs de masques et de gel hydro alcoolique, digitalisation des titres d’accès, régulation des flux, désinfection renforcée des lieux de passage..), Reed Exposition prévoit une antenne médicale pour isoler et prendre en charge les personnes présentant des symptômes de Covid-19.