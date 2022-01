Stupeur dans la distribution informatique : l’équipe en charge de l’organisation d’IT Partners, le salon de référence de la profession, vient d’être sacrifiée sur l’autel de la restructuration de la filiale française du géant de l’événementiel RX (ex-Reed Exhibitions). Au départ de son directeur Laurent Eydieu, le 22 décembre, ont succédés dans les jours qui ont suivi ceux de Saïd Abbadi, directeur commercial, Aurélie Godas, directrice de clientèle, Fiona Balduzzi, chargée de communication & marketing et Tiphaine Marty, office manager. Pour la plupart ils ont participé au lancement du salon en 2006 et cumulent une bonne vingtaine d’années d’ancienneté au sein de la société (ex-Reed Expositions France).

Pour l’instant, RX France n’a fourni aucune information officielle à ses clients pour expliquer cette hécatombe. Et personne n’a accepté de nous confirmer l’information de Distributique selon laquelle RX France serait engagé dans une restructuration prévoyant le départ de 40% de ses quelque 600 salariés. L’organisation par équipes dédiées serait abandonnée au profit d’une organisation matricielle où les ressources – notamment les équipes commerciales et marketing – seraient mutualisées entre les différents événements organisés sous sa bannière.

RX avait annoncé au début de l’été la fusion de ses deux principales filiales en France, Reed Expositions France et Reed Midem, sous la dénomination RX France. L’ensemble avait été placé sous la direction de Michel Filzi, président de Reed Expositions France depuis 2014 et de Reed Midem depuis octobre 2020. Reed Midem était notamment connu pour ses salons MIPIM, MAPIC, MIPCOM, MIPTV et Reed Expositions France pour les salons Batimat, Pollutec, EquipHotel, FIAC… L’ensemble de ces événements sont désormais organisés sous la marque RX.

Ces départs en cascade des membres historiques de l’équipe en charge de l’organisation d’IT Partners et l’absence de communication de RX France ne sont pas sans inquiéter les clients qui se demandent dans quelle mesure cela ne risque pas d’impacter défavorablement l’édition 2022 – prévue le 15 et 16 juin 2022. « Il est clair que [ces départs] interrogent quant à la tenue de l’IT Partners 2022 dans les conditions habituelles », admet le directeur marketing d’un exposant de premier plan ne souhaitant pas être cité. « [Nous avons de] grands doutes sur l’événement à venir, pointe le PDG d’un autre exposant historique. Wait and see mais nous ne donnerons pas suite sans garanties. »

« [Nous] sommes très surpris [du] départ des équipes de Laurent Eydieu [qui] ont toujours su faire de cet événement un succès malgré les galères, les transformations technologiques, et les crises diverses. Nous espérons que la nouvelle équipe sera correctement staffée pour continuer d’en faire un succès tant pour les exposants que pour les visiteurs », souligne pour sa part Laurent Silvestri, directeur de la stratégie du groupe Destiny.

Photo : l’équipe IT Partners à l’issue de l’édition 2021 fin septembre