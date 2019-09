En mars dernier, la branche PC de Toshiba, désormais contrôlée par Sharp, elle-même filiale de Foxconn, était rebaptisée Dynabook, du nom d’une gamme de PC Toshiba commercialisée au Japon. En juillet, étaient lancés le Portege X30-F et le Tecra X40-F, les deux premiers modèles dotés du nouveau sigle.

A présent, Dynabook envisagerait de lancer des serveurs et des ordinateurs de bureau, voire plus. C’est ce qu’a expliqué le patron Europe du Nord de Dynabook, Nick Olfin, à Channel Partner Insight.

« Nous examinons d’autres catégories de produits pour voir ce que nous pouvons développer et mettre sur le marché, afin de constituer une offre informatique complète de bout en bout », a-t-il déclaré à nos confrères. « Je ne dis pas que nous le ferons ou non, mais ce sont quelques-unes des idées sur lesquelles nous travaillons. Et c’est un moyen pour nous de nous différencier de l’ancienne marque Toshiba. Il y a également des discussions pour savoir si à l’avenir nous ferons des serveurs ou quelque chose de similaire. »

Nick Olfin a indiqué que l’entreprise s’intéressait au marché de l’éducation, un marché basé sur les prix et sur lequel Toshiba était bien positionné en Europe du Nord.