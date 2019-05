Williame Biotteau, le directeur général de Dynabook pour la France, revient sur le « lancement » de la marque Dynabook en Europe, issue du rachat de l’activité PC de Toshiba par Foxconn.

Depuis la fin de l’année 2018, Sharp -groupe Foxconn- est devenu propriétaire de plus de 80% de l’activité PC de son compatriote Toshiba. « Nous intégrons un groupe où l’IT représente le cœur de la stratégie », assure William Biotteau, Country Manager France de Dynabook (Ex Toshiba Client Solutions).

Sharp a décidé de délaisser le nom Toshiba au profit d’une nouvelle marque, Dynabook. Logiquement la marque bénéficie encore d’une faible notoriété en France et en Europe, mais elle jouit d’une popularité certaine au Japon. « Tout l’enjeu pour nous est de passer d’une marque très connue au Japon et inconnue en Europe et US, et d’en faire une marque principale », explique William Biotteau.

Le constructeur veut reprendre des parts de marché sur la partie notebook et se relancer sur sa gamme de produits à destination du grand public. Sur ce segment, Dynabook reconnait avoir limité ses investissements ces dernières années.

Dynabook travaille sur une relance de son programme partenaire. « Les problèmes sont derrière nous ». Le fabricant veut revenir à une situation plus favorable. « Nos partenaires fidèles, Gold et Platinum, nous allons les redynamiser. L’enjeu c’est de repartir avec eux et revenir à des niveaux de [business]importants pour apporter de la valeur et du volume ».

Dynabook a lancé une offre de ‘digital workplace’ en s’alliant avec partenaires comme Microsoft et Cisco. « [Avec eux], nous avons construit une offre de digital workplace as a service. Avec des problématiques comme le télétravail, ce type de produit est dans l’air du temps », juge William Biotteau. L’offre qui comprend un PC Dynabook, est accompagnée d’une solution de collaboration, de sécurité et de productivité. Initialement pensée pour les TPE, la solution va être adaptée pour répondre aux besoins des moyennes et grandes entreprises.

Dans son catalogue, Dynabook propose des lunettes connectées avec une couche de réalité augmentée. « Les constructeurs de machines-outils se rapprochent de nous pour intégrer dans leurs offres de services nos lunettes connectées et nos solutions de maintenance à distance », assure William Biotteau. « Un expert qui se trouve en Allemagne peut assister un utilisateur qui se trouve à distance ».